Los médicos interinos dispuestos a ir a la huelga

Los médicos interinos funcionarios, unos 70 en la provincia de Zamora y más de 750 en Castilla y León acudirán a la huelga si la administración de la comunidad autónoma insiste en su decisión de convertir en estatutarios a todos los facultativos de Castilla y León. Una posibilidad que abocaría a estos médicos a un concurso de traslados y pasar por una oposición después de haber desarrollado su labor, en la mayoría de los casos, durante más de treinta años como interinos.

Y no por gusto, sino porque no se han convocado los procesos selectivos que permitieran optar a una plaza fija. Ahora, con una media de edad de más de 50 años y muchos años de servicio consideran que no pueden competir en una oposición en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes, por lo que piden a la Junta una solución que podría pasar por dejarles en sus puestos hasta que llegue el momento de su jubilación.

Una alternativa que le presentaron al consejero el jueves pasado y para la que esperan contestación para el dos de febrero, Roberto Aguilar, coordinador autonómico de este colectivo, asegura que los médicos están decididos a responder de manera contundente si la Consejería de Sanidad opta por llevar adelante la propuesta.