Son muchas las voces de todos los ámbitos que están recordando a Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón de la democracia, que falleció ayer a la edad de 83 años. Sus amplias inquietudes, el compromiso y el idealismo de Emilio Gastón le llevaron a involucrarse en muchas causas, una trayectoria vital que se está reflejando en los recuerdos de muchas personas e instituciones, con las que colaboró y de las que formó parte. La capilla ardiente se instala esta tarde en la sede del Justicia de Aragón, en la calle Don Juan de Aragón de la capital aragonesa, en horario de 17 a 20 horas.

Su etapa en Andalán

Este martes ha pasado por los micrófonos de La Rebotica, de la Cadena SER Aragón, Eloy Fernández Clemente, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que coincidió con Gastón en Andalán como fundador y director. El catedrático ha recordado que "lo que le entusiasmaba, mucho antes de ser Justicia, era defender al débil y fundar y defender cosas que muchas veces se decía que eran batallas perdidas, pero nunca se pierde una batalla si la has llevado bien".

Una personalidad, la de Gastón, que según Fernández Clemente, es imprescindible en la importancia del justicia en esta época democrática. "Su imagen sirvió para renovar el Justicia después de cientos de años de pérdida, y él le dio la imagen que convenía que tuviera el Justicia", reconoce el catedrático. Ha remarcado además que "él amaba la libertad, el Pirineo y nadar, era un hombre libre".

Del PSA al PSOE

Emilio Gastón fue fundador del PSA, Partido Socialista Aragonés, que posteriormente se integró en el PSOE. Otro de sus fundadores fue Santiago Marraco, que posteriormente fue secretario general del PSOE Aragón y presidente del Gobierno de Aragón. Con Gastón tenía "una amistad desde hace mucho tiempo, desde Bachiller; era del curso de mi hermano Guillermo y de José Antonio Labordeta, toda una generación que se va". Recuerda que "la casa de Emilio siempre estaba abierta, tanto la de Zaragoza como la Hecho". Y añade: "Me da una pena tremenda, es un amigo del alma que se ha muerto".

Otra compañera del PSA fue Ángela Abós, que recuerda que se distanciaron "un poco" porque Emilio Gastón no compartía la unión con el PSOE. "Él no estuvo de acuerdo pero como era tan vehemente y tan valiente, no cedía en sus convencimientos", ha afirmado. El contacto "lo recuperamos después tranquilamente".

Desde las antípodas del hemiciclo le recuerda también Hipólito Gómez de las Roces (del PAR), que fue presidente de Aragón cuando Gastón asumió el cargo de Justicia de Aragón, el 2 de diciembre de 1987, en una sesión en Tarazona. "Aunque militábamos en campos distintos, en la política, los dos teníamos un denominador común: poner a Aragón por delante del resto de los partidos, que lo veían de otra manera, que veían que Aragón era simplemente un rinconcico de España", afirma Gómez de las Roces.

Un poeta en las nubes

Gastón era, además, un poeta, "un idealista y a veces daba la impresión de que no tenía los pies en la tierra pero era una persona profundamente sensata, con las ideas muy claras", remarca Santiago Marraco. Para Ángela Abós, "era un poético en la nube, era especial, sus libros lo demuestran y me llega al alma su pérdida".