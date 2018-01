Reflexiones de Alberto González tras la derrota

“No es normal lo que esta temporada está pasando con los penaltis ya que llevamos 9 en contra y los dos frente al Real Murcia me parecen muy rigurosos”, comentaba el entrenador del C. D. El Ejido resignado tras una derrota “frente a un equipo de buenos jugadores y que sabe sacar mucho con poco. Pienso que hemos estado igualados pero las dos jugadas en el área han decidido mucho”. Alberto González no es amigo de quejas y su análisis del partido va más lejos de las dos penas máximas dado que “Los dos últimos rivales han sido fuertes y hemos competido bien, mejor en Cartagena”.

Cuando hace cuentas sobre los penaltis que ha vivido en 22 jornadas de competición no da crédito ya que: “me parecen muchos penaltis 16. Hemos sufrido 9 en contra y 7 a favor. Pienso que los árbitros están siendo muy rigurosos, no, lo siguiente en la áreas y debemos de adaptarnos porque es to es lo que toca ahora”.

El equipo está tocado después de caer en dos partidos donde había mucho que ganar pero “van a tener que jugar todos contra ellos y pienso que son equipos que te exigen mucho y saben llevar los partidos a su terreno. Nosotros lo intentamos siempre y competimos con nuestras armas”. Las cuentas van a seguir siendo las mismas pero “atentos a nuestra área porque en el partido frente al Real Murcia hemos sufrido dos máximos castigos que nos han condicionado mucho”.

Perder en casa ante uno de los favoritos para el ascenso entra en quiniela pero “me quedo con la actitud de los jugadores que siempre lo intentan y pienso que vamos a recuperar la senda del triunfo”. Había un gran ambiente en Santo Domingo con aficionados que volvían para ver uno de los duelos más bonitos de la temporada. González lo siente por la afición pero “no se le puede pedir más a nuestros jugadores lo han intentado todo y pienso que vamos a dar nuevas alegrías en casa”.

Hay que pasar página, el Murcia “tiene futbolistas buenísimos y cuesta muchos superarles” pero la siguiente salida a Badajoz ofrece a los celestes una nueva oportunidad de sumar tres puntos pero lo intentarán con máximo cuidado en las áreas ya que “se ha puesto de moda en la categoría pitar penalti”.

En el reparto no sale ganando el C. D. El Ejido pero sigue quedando mucha Liga.