"Estoy listo para jugar"

Casi no descansa. Soleri no ha parado desde que llegó a Almería. El delantero italiano llegó el domingo por la tarde a tierras almerienses, el lunes conoció el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el club del Almería, pasó el reconocimiento médico y este martes entrenó con sus nuevos compañeros y luego fue presentado en una sala de conferencias donde hubo una gran expectación para ver al nuevo futbolista del equipo almeriense.

El nuevo futbolista del Almería de Lucas Alcaraz fue presentado por Alfonso García Piñero, vicepresidente ejecutivo del club rojiblanco, en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde hubo una gran expectación para conocer en persona al delantero italiano que ha llegado al equipo de Lucas Alcaraz en calidad de cedido procedente de la Roma; Edoardo Soleri dejó claro en una de sus intervenciones que Monchi ha sido clave para que él venga al Almería: "La verdad es que el director deportivo de la Roma me ha hablado muy bien del Almería como club, del fútbol en España, de que la categoría es muy competitiva”, explico el italiano nacido en Roma y que tiene 20 años de edad.

El joven jugador del Almería llegó “con mucha ilusión y con ganas de ayudar al equipo para ir subiendo puestos en la clasificación de la Segunda División; me han hablado que la categoría es muy fuerte con muy buenos jugadores. Me gusta la competencia y estoy deseando poder ayudar al Almería. Quiero hacer goles, aunque recuerdo que hacer goles no es tarea fácil, pero estoy aquí para ayudar a todos mis compañeros”, comentó el italiano.

Edoardo Soleri es una joven promesa del fútbol italiano que llega para reforzar el ataque rojiblanco de cara a la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. No en vano el conjunto almeriense quiere aprovechar el potencial que tiene el futbolista y las ganas de reivindicarse en una competición de nivel como es la Liga en Segunda División.

Se trata de un delantero centro de 20 años de edad y 1,92 metros de altura que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de Italia, como la sub-19, que es su última referencia a este nivel. Edoardo Soleri se ha formado en la Roma, llegando a debutar en la Champions.

“Tenía ganas de venir aquí y la verdad es que me han hablado muy bien del entrenador Lucas Alcaraz”, comentó Soleri en su presentación como nuevo 9 del Almería.

También ha disputado la UEFA Youth League, y en la presente temporada comenzó jugando en la Segunda División de Italia defendiendo la camiseta del Spezia.