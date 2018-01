Abres los ojos y empiezas la partida… Da igual lo que sientas, solo vale la pena avanzar. Da igual los planes, las experiencias deseadas o las metas a medio conseguir… Solo avanza.

Las reglas del juego han cambiado. Y no es que no te hayan preguntado si a ti te apetecía ese cambio, es que todavía no terminas de comprender muy bien las nuevas reglas del juego y, por lo que se ve, vas perdiendo. Dicen que ya eres muy mayor para entenderlas y nadie sabe explicártelas…, o si, pero tú no acabas de comprenderlas.

Tú seguiste las normas del contrato, fuiste recopilando en tu mochila de la experiencia tu formación, tus ganas de ser parte de esta sociedad, tu tiempo, tus esfuerzos, a veces, incluso, la salud. Pero eso ya no vale. Es gracioso, una vez entregado, no vale, cuando antes era la base de todo.

Te toca mover ficha. No tienes muchas salidas; para ser sincero no tienes ninguna… Dicen que tienes que moverte, que tienes que ser tu propia motivación, y con ella, el grupo te ayudará. Es curioso, sabes que el grupo existe, te ha costado toda una vida ser parte de este grupo, de esta sociedad, pero ahora nadie se responsabiliza de ofrecerte una ayuda, una salida.

¿Habremos crecido tanto como sociedad que el efecto espectador es tan grande que puedes morir a la vista de todos y que nadie te mire?

JOSÉ NAVAS José Navas Serrano es desempleado. Presidente de la Asociación ‘Por un sistema alternativo’.