Miguel Ángel Martínez: "España está ya entre los países donde mejor se vive, con diferencia"

La red europea de organizaciones de la sociedad civil, Solidar, colectivo que trabaja para promover la justicia social a nivel mundial, rinde homenaje este martes, en Bruselas al que fuera representante por la provincia de Ciudad Real, primero en el Congreso de los Diputados -22 años- y después en el Parlamento Europeo durante -15 más- 37 años, el veterano político socialista Miguel Ángel Martínez.

Un reconocimiento al que se ha sumado una delegación de alcaldes y alcaldesas de la provincia, con el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE al frente, Jose Manuel Caballero, a la cabeza que le ha llenado de gran emoción.

El que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo hasta junio de 2014, agradece la iniciativa de esta red, de la que forman parte más de 60 organizaciones europeas, en la que están integrados el movimiento obrero y los sindicatos pero señala que todos y cada uno de los ciudadrealeños a los que ha representado a lo largo de su trayectoria política estarán muy presentes en su corazón, durante el reconocimiento, asegurando que "doy todos los días las gracias a la gente de la provincia que me ha permitido llegar a donde he llegado; es muy importante que uno no olvide a quien le debe lo que pueda haber realizado".

Martínez reconoce que Europa ha tenido mucho que ver en el progreso y desarrollo así como la consolidación de las libertades y la democracia en el conjunto de los países miembros, especialmente en España.

Europa, un gran país de países

Una reconstrucción europea que no ha sido fácil en la que hay que seguir avanzando para consolidar un gran país de paises, insistiendo en otra de sus máximas de cara a la ciudadanía: hay que tener más conciencia y confianza en las instituciones comunitarias y después del camino recorrido, considera que España se encuentra entre los países de los que ya pueden contribuir para apoyar a otros, no solamente seguir recibiendo fondos. Martínez insiste que hoy por hoy, España es de los países en los que mejor se vive.

Con la socarronería que le caracteriza, en la SER se encargaba de manifestar, a sus 77 años, que acoge con mucha satisfacción este reconocimiento pero añade que no debe interpretarse como una despedida. " Me dicen que es un homenaje a toda una vida, no tengo ninguna prisa de bajarme en marcha, no creo que mi vida haya terminado en este momento".