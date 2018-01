La democracia cuesta dinero

Mientras los partidos se ponen o no de acuerdo para la reforma del sistema electoral canario. Ahora CC se ha descolgado en contra de aumentar el número de diputados por la vía del colegio de restos de nueve diputados como había acordado la oposición, dice que la gente no entendería el costo de nuevos diputados y además que no comprenderían la fórmula matemática que haría romper la triple paridad. Lo que sí están es por rebajar los topes de entrada a la cámara de forma significativa.

Amén de si no se reforma aquí se podría reformar en el congreso, aunque ese sería otro tema. Lo que está claro es que un aumento de 10 diputados pudiera traer un aumento en el gasto entorno a 1000000 euros incluyendo dietas. Los grupos dicen que se comprometen a no subir el coste del parlamento de Canarias, pero la operativa sería muy compleja para que no subiera el gasto.

En estos momentos los diputados ganan unos 50.000 euros brutos al año, unos 2700 euros al mes aproximadamente. Los miembros de mesa y portavoces de los grupos ganan más de 60000 euros y aparte las dietas por asistencia a pleno o comisiones que compensan los traslados, la comida y el transporte.

Las dietas para los diputados de Gran Canaria están en 83 euros al día, y si eren portavoz de partido o miembro de la mesa entorno a 120 euros. Los portavoces y miembros de la mesa del parlamento que tienen transporte oficial han cobrado en un año entre 13000 y cerca de 20000 euros.

Con todo estas dietas están vinculadas a la asistencia teniendo dedicación exclusiva, algo que para el común puede resultar poco razonable que por ir al parlamento se pague por asistencia. Mejor sería tener una dieta fija por parlamentario.

No haré demagogia sobre los salarios de los parlamentarios, sí diré que la sociedad que representan está pasando un momento terriblemente difícil. Con salarios de miseria. Resulta complejo explicarle a la gente que se va a aumentar el gasto, algo habrá que hacer para que eso no ocurra.

Estamos de acuerdo que la democracia es cara, y por ello no vamos a acabar con ella, es el mejor sistema. Por tanto no vamos a amparar discursos de algunos que les gustaría aprovechar para eliminar las autonomías. Ahora lo que sí se debe intentar es que nos salga los más económica posible, sobre todo en una comunidad como la nuestra, en la que mucha gente lo está muy mal para salir adelante.

No puede ser que haya alcaldes que ganan 2400 euros netos llevando las riendas de un municipio de 70000 habitantes y sin dietas. Que haya alcaldes que ganan más de 4000 euros con menor población y que haya alcaldes de ciudades conpocos habitantes también que ingresan más que el alcalde de la capital grancanaria con más del doble de población. Esto es el mundo al revés.

Hay que hacer un marco coherente de salarios de los cargos y representantes públicos. En el caso del parlamento, no digo que no se reforme el sistema electoral para dar más peso a la población, pero que hágase lo que se acuerde esto no conlleve mayor gasto, porque la gente no lo entendería.