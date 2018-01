El aire propanado enfrenta al Gobierno y al Cabildo de Gran Canaria

El consejero regional de Industria ha defendido la legalidad y la transparecía del Ejecutivo en su obligación de "tramitar los expedientes" de la red de aire propanado en las Islas tras las críticas del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Mientras Pedro Ortega asegura que el gas canalizado es una "medida de transición" a las energías renovables que suponen un ahorro económico para las familias, Antonio Morales asegura que el proyecto incumple el plan insular y el de carreteras, además de carecer de un estudio económico y de una cartera de clientes, por lo que se opondrá "haciendo valer las competencias de la Institución y el apoyo ciudadano".

Ortega, en declaraciones a los periodistas, ha defendido las ventajas del gas que la empresa Redexis pretende instalar en las Islas. Ha puesto de ejemplo que tanto Finlandia como Reino Unido han cambiado el carbón y el fuel por el gas, reduciendo éste último país sus emisiones de C02 a la atmósfera durante 2016. Además, ha recordado que el Gobierno de Canarias, debido a que se trata de un sector liberalizado y legislado "está obligado a tramitar cualquier expediente administrativo" y ha señalado que actualmente están en la fase de estudio de las alegaciones recibidas.

El responsable regional de Industria se ha cuestionado "por qué los ciudadanos de Baleares sí tienen derecho a disponer de esa energía que es más barata y con la que ahorran dinero" y no así los canarios. De esta forma, ha aseverado que Canarias ya cuenta con un municipio en el que el gas ciudad está establecido desde hace años: Adeje. Aún así, ha subrayado que se aleja de cualquier enfrentamiento con el Cabildo de Gran Canaria puesto que, a pesar de que el Gobierno de Canarias tenga en su mano dar o no la autorización para las canalizaciones, si no se puede no habrá aire propanado en la isla.

El consejero, de este modo, aludió a que no ha sido la única confrontación que han mantenido durante esta legislatura con la corporación que dirige Morales, haciendo mención al Fdecan sobre lo que "se dijeron muchas cosas y al final ha llegado a los ciudadanos y a los municipios".

Por su parte, el líder insular considera que es "volver a un modelo caduco", a la "cocinilla de gas" y es un "peligro que quieran extender miles de kilómetros de tubería", por lo que, aunque reconocer que "el Cabildo tiene pocas posibilidades formales de bloquearlo, está el poder de las instituciones y la ciudadanía y no descarta presentar alegaciones". Para el de NC "es un intento de favorecer un negocio que no redunda en beneficio de la sociedad".

Ha añadido, además, que la isla ya ha tenido una mala experiencia con el gas propanado debido a su carácter explosivo y a su peligrosidad y recordó el accidente que se produjo hace unos años en el hotel Cordial Mogán en el que fallecieron dos personas. Y haciendo referencia al ahorro económico, ha afirmado que aún "no hay un precio garantizado".

Según Morales, no está solo en esta lucha contra la instalación de esta energía. Apunta que el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, y el de La Laguna, en Tenerife, así como el consejero insular de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, concejales de la corporación local de Las Palmas de Gran Canaria y empresarios del Polígono Industrial El Goro, se oponen frontalmente al proyecto del gas.