La casa de Josefa Hernández será derribada el próximo día 30 de enero

La casa de Josefa Hernández será finalmente derribada el próximo martes 30 de enero. La vivienda está situada en Aguas Verdes, en el municipio majorero de Betancuria, donde la conocida como "abuela de Fuerteventura" hizo unas obras de ampliación que afectaban a un paraje natural protegido.

La Justicia obligó a su derribo en el verano de 2015 pero Hernández se negó alegando que no tenía medios ni otra vivienda a la que poder trasladarse con la hija y los tres nietos que residían con ella. Fue condenada a seis meses de prisión.

Momento de la entrada en prisión de Josefa Hernández en agosto de 2015. / Efe

En el mes de agosto de ese año entró en el centro penitenciario de Tahíche (Lanzarote), una entrada en prisión que generó una gran movilización social. Permaneció en la cárcel cuatro días hasta que, debido a las circunstancias especiales de su caso, el Gobierno de España decidió aprobar su indulto.

Josefa Hernández, que actualmente vive en una casa de protección oficial en Puerto del Rosario, no entiende por qué finalmente se va a derribar toda la casa y no sólo la parte ilegal. La abuela de Fuerteventura lamenta que ella se quede sin su único hogar cuando existen tantas edificaciones ilegales en las islas. "Tanta gente que se construye grandes chalets, incluso centros comerciales y hoteles que se han declarado ilegales, y contra ellos no se hace tanto como a mí, no lo entiendo".

Asegura Hernández sentir preocupación, tristeza y "sobre todo rabia" por ver cómo el próximo martes 30 de enero la única casa que tiene acabará bajo la piqueta: "es lo único que tengo", se lamenta. Esta vecina de Betancuria señala que lleva dos años esperando una audiencia con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para hablar sobre su caso y ver si puede conseguir otra vivienda en propiedad.