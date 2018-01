Craig David, cómo hemos cambiado

Craig David siempre ha conocido el éxito. Hay que tener un talento especial para que antes de llegar a los 20 años alguien considere que eres una estrella en potencia y apueste decididamente por ti. Ahora vamos con su historia, pero antes escuchamos ‘I know you’, uno de los singles de su último disco, ‘The time is know’. Ahora con más dosis de electrónica, mantiene el alma R&B que deslumbró al mundo en 2000.

La calmada y bien entonada voz de Craig David ya había tenido su oportunidad de la mano de un grupo británico con el tema‘Re-Rewind’, pero su potencial era tanto que no tardaron en darle sus propias armas. Eso se tradujo en un disco lleno de delicias como‘7 days’, que llegó al número uno en las islas, y ‘Walking away’, un tema que ha sobrevivido al juicio del tiempo.

Como ocurre no pocas veces, a partir del primer disco el resto fueron un poco a la zaga, tanto en ventas como en las listas de éxitos. Pero en su segundo trabajo, ‘Slicker than your average’, mantuvo los puestos altos en ambos campos, en parte gracias a su primer single, ‘What’s your flava’.

El disco, que vio la luz en el año 2002, también contó con un espaldarazo de lujo, el de Sting, que colaboró con Craig en el tema ‘Rise & Fall’, una maravilla en la que ambas voces empastan y se funden a la perfección.

En 2005 intentaba retomar el éxito mundial de su debut y publicó ‘The story goes…’ un disco que no cumplió con las expectativas a pesar de contar con buenos temas. Incluso en Estados Unidos llegó a no editarse. Con todo, sus cifras se cuentan por millones y en Reino Unido seguía siendo una referencia de los primeros puestos de las listas con el single ‘All the way’.

Su siguiente disco, como pasa con muchos artistas, fue el más sincero y personal. La verdad es que eso hizo que vendiera aún menos, pero seguía estando en puestos que para sí quisieran muchos. El álbum,‘Trust me’, era variado y, aunque carente de exitazos mundiales, con buenos temas como ‘Hot Stuff’, single que sampleaba el ‘Let’s Dance’ de David Bowie.

Llegados a este punto, y tras menos de una década como profesional, el grandes éxitos ya no podía tardar en llegar. Lo hizo en 2008, con una recopilación de sus grandes temas y un single, ‘Where’s your love’, que contaba con Rita Ora y Tynchy Strider como colaboradores.

Sin embargo su siguiente disco, aunque bienintencionado, no alcanzó ni siquiera las cotas mínimas que esperaban todos. Se trataba de ‘Signed Sealed Delivered’, fundamentalmente con versiones de la Motown que calcaban al original, así que tampoco aportaban gran cosa. Pero nos vamos a despedir con el que hasta ahora era el último disparo de David, el disco ‘Following my intuition’, con el que recuperó en buena medida su éxito en Reino Unido con temas como ‘When the bassline drops’. Cada vez más electrónica y menos soul para mantener en la picota a un artista precoz que sigue siendo una referencia.