Unos 3.000 alumnos participan en los conciertos didácticos en inglés

Desde hoy y hasta el jueves, cerca de 3.000 estudiantes de primaria de 23 centros educativos de Fuenlabrada participan de este programa con el que se quiere acercar el mundo musical en inglés a niños de entre 6 a 9 años.

Esta iniciativa permitirá que escuchen temas en inglés tan conocidos como ‘Don`t worry be happy’ de Bobby McFerri, el conocidísimo ‘We will rock you’ de Queen o un clásico como ‘I`m singing in the rain’, de Gen Kell, entre otros. Las canciones se intercalarán con breves explicaciones didácticas y se completarán con una proyección multimedia para ayudar a comprender los conocimientos impartidos. Los estudiantes podrán preguntar sus dudas y al final del concierto ver de cerca los instrumentos musicales utilizados.

El espectáculo tendrá dos pases a las 10 y a las 11,30 horas, en el teatro Tomás y Valiente, y correrá a cargo del cuarteto dirigido por el saxofonista José Luis Gutiérrez, un grupo formado por profesores titulados en música y que ejercen la docencia.