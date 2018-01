La Guardia Civil no suspendió los trenes durante la búsqueda de Lucía Vivar

Según el último atestado de la Guardia Civil y el entregado al juzgado por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), a los que ha tenido acceso la cadena SER en Málaga, las versiones coinciden.

Adif asegura que nunca se le solicitó que suspendiera el tráfico ferroviario en el tramo Pizarra-Álora pese a que estaba en marcha la búsqueda de la pequeña Lucía.

Se les informó de la desaparición de la pequeña de tres años al filo de las doce y veinte de la noche del 27 de julio del pasado año. Esa noche no salió la vagoneta de mantenimiento de la vía.

Llegada el alba se comunicó al centro de control de tráfico que los agentes de la Guardia Civil están buscando a la pequeña en las inmediaciones de la estación de Pizarra, ADIF pregunta si es necesario suspender el tren de cercanías y durante cuánto tiempo, son las seis de la mañana.

Sin embargo los agentes no lo consideran necesario, en su último atestado aseguran que la versión de la familia hacía sospechar que la niña de tres años podía estar en un radio cercano al lugar en el que desapareció junto a la estación de Pizarra. Descartaron que estuviera en las vías por la intensa búsqueda que se había realizado durante toda la noche. Dieron por buena la teoría de la familia de que la niña de tres años había sido raptada, estaba jugando al escondite y no había ido lejos como les había dicho la familia. Por ello no se consideró necesario, dice ese informe de la Guardia Civil, la paralización del tráfico ferroviario. Sólo se pidió que se circulara lentamente, y lo ratifica ADIF en su informe, al paso por la estación de Pizarra donde se concentraba la búsqueda. Se prescribió que el cercanías fuera "Marcha a la vista", lo que permite parar el tren de forma casi inmediata, la orden le llega al maquinista a las 6.32 horas de la mañana.

A las 6 y 52 horas de la mañana ese maquinista informa que ha parado el tren entre la estación de Pizarra y la de Álora, ha visto un bulto en la vía. A las 6.57 comunica que es el cuerpo de la pequeña Lucía Vivar y que está muerta.