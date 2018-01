Puigdemont retira la seva petició de delegar el vot

Carles Puigdemont ha retirat per sorpresa la seva petició per poder delegar el seu vot al ple d'investidura. Una petició que avui ha d'estudiar la Mesa del Parlament, juntament amb la dels altres quatre diputats exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les. I de fet l'organisme, tot i la decisió de Puigdemont, haurà de pronunciar-se sobre el vot delegat de Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí

"PROCURAREM QUE NO ENTRI NI OCULT EN UN MALETER"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha subratllat que les forces de seguretat estan treballant intensament per evitar que l'expresident Carles Puigdemont acudeixi al Parlament per ser investit, per la qual cosa hi ha previst un dispositiu per impedir fins i tot que accedeixi ocult en un maleter.

Així ho ha assegurat Zoido entrevistat a Antena 3, on ha deixat clar que experts de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan treballant de forma "molt intensa" perquè Puigdemont no aparegui al Parlament català el dia de la investidura després de ser proclamat candidat a ser investit president.

"Estem sens dubte molt preocupats per aquesta conducta perquè no se sap què és el que pot fer i estem veient totes les possibilitats que té per evitar-les", ha deixat clar el titular d'Interior abans d'assenyalar que les forces de seguretat estan tant a les fronteres com "dins" d'elles.

En aquest sentit, ha explicat que el límit territorial de Catalunya amb Europa és "molt extens" ja que hi ha molts "camins rurals pels quals es pot entrar per helicòpter, per ultralleuger o per vaixell", si bé ha indicat que s'està dissenyant un dispositiu perquè res d'això pugui ocórrer i imperi la legalitat.

"Nosaltres procurarem que no entri ni al maleter d'un cotxe", ha postil·lat Zoido, qui ha garantit que la justícia recaurà sobre l'expresident "quan correspongui, perquè no serà ni beneficiat ni premiat".

Zoido ha recordat que Puigdemont està instal·lat en una conducta d'"irresponsabilitat que està arribant a límits insospitats", per la qual cosa li ha demanat que recapaciti i deixi el "circ" que té muntat. "Si vol, que vingui i s'entregui perquè la normalitat cal recuperar-la com més aviat millor", ha continuat.