Comín, Serret, Puig i Ponsatí sospesen renunciar al seu escó

Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) Clara Ponsatí i Lluís Puig, així com els parlamentaris d'ERC Antoni Comín i Meritxell Serret, tots ells a Bèlgica, sospesen renunciar al seu escó en les pròximes hores per blindar així la majoria absoluta independentista al Parlament.

Diverses fonts sobiranistes consultades per Efe han explicat que és "probable" que els quatre consellers del Govern cessats, que se'n van anar a Bèlgica com Carles Puigdemont per evitar la seva detenció, deixin "aviat" la seva acta de diputats.

D'aquesta manera, permetrien que els seus escons els ocupessin d'altres noms de JxCat i ERC sense problemes per assistir als plens del Parlament, començant per la sessió d'investidura del president de la Generalitat, prevista com a molt tard per al 31 de gener.

Ponsatí, Puig, Comín i Serret van renunciar a sol·licitar la delegació del seu vot per a la sessió constitutiva del Parlament, celebrada la setmana passada, però sí han demanat el vot delegat per a la investidura, encara que aquesta petició podria decaure aviat si s'anunciés la seva renúncia a l'escó.

En aquest cas, amb la substitució dels quatre diputats a Bèlgica, i suposant que la CUP sumés els seus vots a JxCat i ERC, els independentistes s'assegurarien per a la investidura almenys 69 vots -sense comptar el de Puigdemont, que podria seguir a Brussel·les, però sí incloent el dels tres diputats que estan empresonats, que ja van poder delegar el seu vot a la sessió constitutiva- i no faria falta recórrer al vot delegat de ningú.

De fet, avui la Mesa del Parlament ha decidit aparcar les sol·licituds de delegació de vot presentades pels diputats de JxCat i d'ERC que són a Bélgica i dijous el president de la cambra catalana, Roger Torrent, es reunirà amb els portaveus dels grups per estudiar com abordar la investidura.

En cas que es confirmi, la renúncia a l'escó podria produir-se en les pròximes hores, tenint en compte el temps que implicarien els tràmits legals per a la seva formalització i la incorporació dels nous diputats.

De la seva banda, Puigdemont ha retirat la seva sol·licitud de delegació de vot, amb la qual cosa es reobren tots els escenaris, tant el del seu hipotètic retorn per a una investidura presencial com la seva elecció a distància des de Brussel·les, ja que JxCat tampoc descarta tornar a entrar a la Mesa una petició de delegació de vot més endavant.

Fonts parlamentàries han recordat que Puigdemont o qualsevol altre diputat té la possibilitat de tornar a demanar la delegació de vot fins a 5 minuts abans de l'inici del ple, si bé és la Mesa la que hauria de pronunciar-se sobre si l'accepta o la rebutja en funció del que indica el reglament del Parlament.