El president del Parlament, Roger Torrent, viatjarà demà a Brussel·les per reunir-se amb els cinc diputats de JxCat i d'ERC que segueixen a la capital de Bèlgica, després que quatre d'ells hagin demanat poder delegar el seu vot en el debat d'investidura.

Segons fonts de la presidència del Parlament, l'objectiu del viatge a Brussel·les "és el que ja va dir en el seu discurs de la sessió constitutiva" de la cambra, és a dir, "poder defensar els drets dels 135 diputats" cosa que inclou tant els que són físicament a la cambra, com els que són a la presó o en un altre lloc fora del país.

"Es tracta -han afegit les mateixes fonts- de poder tenir un diàleg franc, continuat i tranquil amb tots els diputats de la cambra" motiu pel qual Torrent pensa abordar amb tots ells "la situació política i social" que viu Catalunya.

Torrent es reunirà a Brussel·les, tant amb el candidat de JxCat a la investidura, Carles Puigdemont, com també amb els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig -tots dos de JxCat- i Meritxell Serret i Toni Comín -tots dos d'ERC-.

DIJOUS, LA DATA DE LA INVESTIDURA

Roger Torrent, anunciarà probablement aquest dijous la data del ple d'investidura, després de reunir-se amb els grups parlamentaris.

Torrent ha convocat els partits per a demà passat per preparar la sessió plenària, segons han explicat fonts parlamentàries. En la trobada hi participaran representants de totes les formacions, ja que encara no s'ha configurat la Junta de Portaveus.

Segons el reglament del Parlament, el debat d'investidura del candidat a presidir la Generalitat -en aquest cas, Carles Puigdemont- i la primera votació han de tenir lloc dins els 10 dies següents a la constitució de la cambra.

El Parlament es va constituir el 17 de gener, de manera que la desena de dies hàbils conclou el 31 d'aquest mateix mes.