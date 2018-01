‘Las cosas claras’

En el último comentario de la firma del 26 de Diciembre del 2017, les hacia una breve radiografía de la situación de nuestra Comarca. Parece ser que al señor Landaluce no le hizo mucha gracia y envió a uno de sus subordinados a escribir un libelo repleto de mentiras, insultos y descalificaciones.

En mis palabras solo recogía la realidad y citaba un solo nombre el del Ministro de Fomento don Iñigo de la Serna. No nombraba a nadie más. Solo quiero decirle al señor Landaluce, desde el respeto y al afecto dos cosas, por mucha gente que mande para desautorizarme, primero, no le tengo miedo, y continuaré expresando mis ideas a través de esta tribuna de libertad que es el Hoy por Hoy Campo De Gibraltar de mi buen amigo Juan Manuel Dicenta.

Y en segundo lugar, otra vez tenga usted el coraje y la valentía de contestar personalmente como hago yo, con mi nombre y apellidos. Debería usted empeñarse más en pedir perdón a los algecireños y algecireñas por sus promesas incumplidas que en lanzar soflamas contra los demás.

También podría usted hacer una comparecencia mensual ante los medios de comunicación, y dar cuentas de sus gestiones como Senador y Alcalde ante el gobierno de la Nación, cuáles han sido sus exigencias para abordar nuestros problemas y resolver sus contradicciones del doble discurso.

No se puede decir una cosa aquí y otra distinta en Madrid, ya que al final, sin querer, se termina confundiendo y equivocando. No le voy a recordar el abandono de nuestras barriadas ni el mal funcionamiento de los servicios básicos como la limpieza y que son motivo de la protesta y el descontento de muchos ciudadanos y ciudadanas. Ni tan siquiera las dos cartas de tirón de orejas del señor Montoro, que es de los suyos.

En honor a la verdad, no es mi deseo dedicar este comentario a poner de manifiesto, el estado de abandono de Algeciras, bajo su gobierno. Sí, me gustaría, desde la discrepancia pero desde la amistad que nos tenemos, tras muchos años de conocimiento y relación, que debe usted entrenarse en aceptar como mayor serenidad, las críticas de quienes no pensamos como usted, que en algunos casos podemos ser adversarios, pero no por eso enemigos.

Por ejemplo, he tenido ocasión y oportunidad de ver algunos de las sesiones plenarias a través de Onda Algeciras Televisión, y como demócrata he de mostrar mi desacuerdo y reprocharle, las formas con las que usted, don José Ignacio, trata a los miembros de la oposición.

No soy yo quien para defenderles, ellos lo hacen solos y bien, pero recuerde usted que las buenas maneras y la corrección en el trato con las otras fuerzas políticas, lejos de debilitarle, le fortalecen, porque le respetaran más.

La autoridad democrática no se impone con nada ni a nadie, sino que la reconocen los demás por nuestra manera de actuar. Así, que hágame caso y rectifique, y cuando se equivoque pida perdón, eso le hará más grande como persona y como político.

Y por favor, supere usted, la tentación de mandar a alguien a contestarme con ofensas, injurias e improperios o a que firme lo que otros le han preparado, y tenga usted la nobleza de expresar sus diferencias, desde la elegancia y el saber estar, sin enfados ni cabreos inútiles. Si sigue mi recomendación, desde la reflexión tranquila y mesurada, me lo agradecerá.