Oviedo aprueba los Presupuestos que desafían a Montoro

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó en Pleno los Presupuestos de este año: el concejal de Economía, Rubén Rosón, defiende el aumento de las partidas sociales “esquivando” las limitaciones de gasto de Montoro. Partido Popular y Ciudadanos califican de “ilegales” unos presupuestos que contienen un desequilibrio global de 21 millones de euros, según ha puesto de manifiesto Intervención, y que incumplen la regla de gasto y la Ley estatatal de Estabilidad Presupuestaria.

El Pleno aprobó el presupuesto con los 14 votos a favor que suman Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Votaron en contra Partido Popular y Ciudadanos, que vieron rechazadas sus respectivas enmiendas a la totalidad, a pesar de que ambas formaciones se apoyaron mutuamente sus respectivas enmiendas.

Más dinero para becas, para servicios sociales, para empleo y para servicios municipales, dice el concejal de Economía, Rubén Rosón, que reconoce que se consigue "porque no hacemos caso a Montoro, porque esquivamos sus leyes de estabilidad presupuestaria. Si no lo hiciéramos, este presupuesto no se podría incrementar", dijo ante el Pleno.

Ese es precisamente el aspecto contra el que han cargado las tintas los dos partidos oposición. El concejal del Partido Popular, Eduardo Rodríguez, dijo que son unos presupuestos ‘Pinocho’ que se van a incumplir por el desequilibrio global detectado por Intervención y por incumplir las normas estatales en materia de gasto y estabilidad presupuestaria, lo que, dice Rodríguez, por lo que "votar a favor a sabiendas de que incumplen la ley puede estar sujeto a responsabilidad civil y penal", señaló.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, coincidió con las objeciones del Partido Popular y acusó al concejal de Economía de falta de rigor y de incumplir su propio proyecto, considerando los presupuestos unas simples directrices generales, como si fuera el mismísimo Jack Sparrow. Apuntó hacia Rosón y afirmó que "no tenemos un concejal de Economía, lo que tenemos es un pirata vagando por el Ayuntamiento y haciendo de las suyas". El Pleno Extraordinario ha aprobado también la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento para 2018.