Competencia pone serios reparos al decreto para salvar las centrales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pone en serias dificultades el proyecto de real decreto para evitar el cierre de centrales térmicas, unas instalaciones que son prescindibles, a juicio del órgano regulatorio.

La Comisión ha aprobado su informe sobre el proyecto del Ministerio de Energía, en el que introduce una serie de demoledores reparos sobre la legalidad de su puesta en marcha. Por un lado dice que ni la actual Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan la posibilidad de denegar el cierre de centrales o subastarlas en caso de que el titular no quiera continuar, tal como pretendía Nadal. Eso supone, a juicio del organismo, una excesiva discrecionalidad o inseguridad jurídica.

Si esa subasta no prosperase, el Ministerio pretende compensar a un tercero para sostenerla, algo que se consideraría ayudas de Estado, por lo que se debe notificar previamente a la Unión Europea.

Con carácter general, el informe dice que el sistema español podría prescindir de las centrales de carbón porque hay exceso de capacidad eléctrica y el actual ‘parque de carbón’ es innecesario.

La propuesta ministerial no atiende solamente a la seguridad del suministro, añade, sino que incluye criterios adicionales, como que los cierres no afecten a los precios o a la competencia, aclara el informe. Esos condicionantes no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa. Por último, añade que el cierre de las centrales se debe abordar sin precipitación y de forma global, incluyendo la revisión de varios procedimientos.