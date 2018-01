“Hoy no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Te quiero”

La madre de Jon Bárcena, desaparecido en diciembre, ha difundido un mensaje hoy, cumpleaños del joven, en el que muestra su dolor por la situación: "Hoy no sé dónde estás o cómo estás y no puedo encontrarte. Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Te quiero".

El joven desapareció el 30 de diciembre cuando ascendía al monte Gorbea. Hoy día 23 cumpliría 20 años. Su madre, Karmen Amezua, ha publicado una foto abrazándole cuando era niño, junto al citado mensaje en el que expresa su profundo dolor. También su hermana Miren ha felicitado el cumpleaños al joven.

Gaur 20 urte erditu zintudan.

Gaur ez dakit ez non, ez nola zauden, eta ezin zaittut aurkitu.

Gaur ezin zaittut besarkatu, ezin dot zure gorputza nere besoen artean batu.

Hau miña....

Maitte,maitte,maitte,maitte zaittut.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/usPX8reZKd — KarmenAmezuaUrzelai (@KarmenAmezua) 23 de enero de 2018

La Ertzaintza mantiene el operativo de búsqueda del joven desaparecido con la participación de buzos en el pantano de Urrunaga, en Legutio (Álava), según han informado fuentes de la Policía vasca.

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, señaló el pasado 10 de enero que "a la vista de los indicios" existe una "alta probabilidad" de que el cuerpo de Jon Bárcena esté sumergido en este pantano