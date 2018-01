“Mejor no lleve joyas y collares a la vista. No merece la pena”

La plana mayor del PP vasco -solo faltaba Alfonso Alonso- ha visitado Otxarkoaga. Dice el PP que la visita “estaba ya prevista, no tiene que ver con lo que ha ocurrido estos últimos días. Es una más de las que habitualmente realizamos a todos los distritos”, ha asegurado la secretaria general. Amaya Fernández ha criticado “la precipitación de Aburto a la hora de tomar medidas en materia de seguridad y eso que los datos, -ha asegurado-, de delincuencia están aumentando, están en casi máximos en los últimos años”.

Ha sido el mensaje que ha querido trasladar la responsable popular, pero fuera del guión a Fernández le ha tocado hacer ‘política de calle’ y atender a los vecinos aún con muchas quejas por la situación que vive el barrio. El kiosquero de la plaza Enbeitia, se ha acercado para pedirle que “debemos solucionarlo entre todos, encerrarnos en el ayuntamiento y buscar soluciones. No vale con venir aquí a dar la nota”, le ha reprochado el tendero.

No ha sido el único. Filomena, de 98 años y su hijo han sido más incisivos en su crítica hacia la clase política y las instituciones en general. Le han reprochado que “la comisaría del barrio no tramita denuncias, eso es vuestra culpa. No puede ser. Mi madre ha tenido más de un susto”. Fernández, algo más incómoda, ha procurado calmar la conversación y dirigiéndose a Filomena le ha comentado que “mejor no lleve joyas, collares a la vista. No merece la pena”, le ha recomendado

La representante la popular se ha comprometido a estudiar la situación concreta de esta Filomena.