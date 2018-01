Iceta: “Tenemos que actuar sobre esta violencia subyacente”

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha sido entrevistado hoy en Hoy por Hoy Bilbao y ha respondido sobre cuestiones de actualidad como los crímenes de Otxarkoaga o la política de acercamiento de presos de ETA anunciada por el gobierno de Francia.

Preguntado por el doble asesinato de Otxarkoaga y el resto de sucesos con menores como protagonistas acaecidos en las últimas fechas en Bilbao, el obispo ha querido mostrar su cercanía y disponibilidad con las familias de las víctimas, pero también ha querido llamar la latención sobre la violencia subyacente que considera existe en nuestra sociedad.

Para monseñor Iceta esta violencia está instalada en nuestra sociedad aceptando comportamientos violentos como normales en películas o videojuegos, y como resultado de esta violencia instalada en nosotros surgen estos hechos tan violentos. Iceta cree que cada administración en su competencia tendrá que hacer lo que tenga que hacer "para que vivamos en una sociedad segura, en una sociedad justa y una sociedad en la que se pueda vivir en paz".

En este sentido, el obispo ha llamado la atención sobre la necesidad de educar para el bien, empezando desde la propia familia porque los primeros educadores son los padres. Monseñor Iceta ha asegurado que hay que alejar de la educación mensajes simples y populistas y ponía como ejemplo que "hablamos de libertad y no de responsabilidad,(...) de valores y no de virtudes,(...) de creatividad y libertad y no de disciplina,(...) son planteamiento muy cojos."

Mario Iceta se ha referido también al debate generado en torno al acercamiento de presos y, aunque ha opinado que la decisión corresponde al gobierno español, ha calificado de positivo el paso dado por el ejecutivo francés.

Monseñor Iceta ha mostrado también su preocupación por la cronificación de la pobreza que ha aumentando la brecha entre ricos y pobres y ha calificado de avance el recientemente firmado pacto por la familia, además ha confirmado que se siguen pidiendo los certificados de penales a todos los sacerdotes o profesores que traten con niños.