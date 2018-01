"Internet nos facilita la vida de clausura"

Las Carmelitas Descalzas del Buen Pastor de Zarautz han decidido subirse al tren de la tecnología y han creado su propia página web (www.carmelitasdescalzasbuenpastor.es). Las nuevas tecnologías han posibilitado romper de forma virtual los muros de clausura y mostrar su labor. "Todo surgió después de que las madres se dieran cuenta de que las últimas que habíamos entrado las habíamos conocido a través de vídeos en internet o de noticias en algún blog. Entonces, vieron la necesidad y dieron respuesta a lo que decía el Papa Benedicto en 2011 que era abrirse al sexto continente, que son las redes", explica la hermana Akiko Tamura en A vivir que son dos días Euskadi.

En el monasterio cultivan la huerta y están experimentando con productos ecológicos / Carmelitas Descalzas

El monasterio del Buen Pastor fue fundado en 1906 por las Carmelitas de Burdeos. Según cuenta la hermana Akiko, "la página la han creado una diseñadoras amigas. Nos pusieron el esqueleto, nos instalaron el programa y voy alimentando el tamagotchi". Según explica, "la finalidad por ahora no es interactuar con los usuarios de internet, sino darnos a conocer. Si la gente lo demandara, se valoraría". Akiko dedica a la web un par de horas algunos días por semana. "En lugar de dedicar todas la horas de trabajo a la huerta, dedico algunas a internet. El resto del día lo dedicamos a rezar", detalla.

También las Carmelitas Descalzas de Hondarribia apostaron por lo digital hace algunos meses. La hermana Patricia Noya, explicaba en A vivir que son dos días Euskadi que no fue idea suya. "Nos sugirieron abrir un perfil en Facebook. No sabíamos cómo hacerlo y lo buscamos en gooble. No estábamos muy seguras de que lo hubiéramos abierto hasta que empezaron a llegarnos solicitudes de amistad", cuenta.

La hermana Patricia trabajando con su ordenador / Cadena SER

Explica la hermana Patricia que no cuentan su vida allí. "Sí compartimos momentos importantes, o notificamos cosas que hemos hecho o que vamos a hacer". "Nos damos cuenta de que la redes sociales son como una gran ventana que, a su vez, se puede abrir en otras muchas ventanas -hay mucha gente que comparte las noticias que nosotras colgamos en Facebook- y de los sitios más insospechados llegan respuestas". "Somos totalmente analógias. Nos viene muy grande. Internet es un mundo enorme y utilizamos el hall de entrada, pero para nosotras es suficiente. Solamente el hecho de poder hacer gestiones administrativas desde casa, poder hacer la compra sin necesidad de salir al súper mercado, pedir citas, hacer pagos, poder consultar... para nosotras internet se ha convertido en una gran biblioteca".