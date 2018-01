El reloj de Tino Tovar se pone en hora

Así ha sido la decimosexta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

COMPARSA TIC TAC TIC TAC

El sonido destacado de la sesión lo trae Solera 1847



"Yo soy el tiempo", se presentan estos relojes. Desde la presentación se observa un cambio con respecto al año pasado. El grupo se ve firme en un tipo de reloj que se presta a muchas metáforas. En los pasodobles, Tino se crece con una música espectacular que mantiene enganchado de principio a final. "Me licencié en imposibles para que tú en mí te fijaras. Donde otros ven una locura, yo veo un sueño. No escarmiento. Nada me importa. Vivo pa pisar tu tierra. Me reinvento. Ni un paso atrás", se redime el autor con la primera letra. En la segunda, toca la fibra sensible narrando la emoción de los hijos de estos comparsistas que sueñan con vestirse como sus padres. En los cuplés se ríe de sí mismo y rematan en un estribillo, algo largo, pero efectivo. Popurrí que incide, con bellas melodías, en la idea del paso del tiempo. Da la impresión de que Tino Tovar ha conseguido acompasar su creación y lograr un resultado mucho más cerrado que El ángel de Cádiz. Otro que se suma a los que aspiran a lo máximo. La última cuarteta parece una despedida. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7.51

CORO LA ESQUINITA

El coro mixto de San Fernando, tras una algo accidentada y extraña presentación, deja dos letras de tango algo olvidables. La primera, la típica confesión de la alegría que supone cantarle a Cádiz. La segunda, una defensa de los valores de Andalucía, la que se defiende por sí sola. Sin demasiadas estridencias. Cuplés por separado. El primero, para un niño con problemas psicológicos que termina de monaguillo. El otro, sobre Cataluña, para rematar con referencia a los catalanes que cantarán a continuación del coro. El popurrí tiene una pretensión lúdica, de recrear el carnaval callejera, aunque termina siendo algo tedioso y no logra su propósito. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,33

COMPARSA DIOS SALVE A LA REINA

Estas caballas de la Caleta piropean a una reina a la que veneran y la hacen recordando letras míticas de Antonio Martín o Paco Alba en la presentación. Juan Fernández trae este año una bella música de pasodoble, cantada con gran sencillez por el grupo, salvo algunas estridentes subidas del siempre controvertido Guillermo Cano. El primero es una bella presentación del tipo, un elogio a la "sangre azul" de los gaditanos, que tienen un reino maravilloso. La segunda letra es una historia personal, un elogio a la madre de su hija y al esforzado momento del parto. En los cuplés le toca al propio Guillermo Cano, en el primero, y a los Carapapa, antiguo grupo de Cano, en el segundo. No muy buenos. En el popurrí, inciden en la imagen de estos peces surcando los mares gaditanos. El grupo está muy bien compactado y deja momentos muy bonitos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,15

CHIRIGOTA LA GENERACIÓN DEL FLEQUILLO...

Jóvenes adictos al móvil no sueltan la pantalla en ningún momento. La chirigota de Aracena se presenta, cortita de voz y música. Primer pasodoble, cantado sin ningún entusiasmo, a Manolo Cornejo "maestro de maestros". Segundo pasodoble, de tono tristón, reivindicando las cartas y correos, frente a los emoticonos. La música es algo rara. En los cuplés, se refieren a su novia despistada y a su primo Jordi. El segundo, además, con algún problemas de interpretación en la letra. El popurrí incide en la sensación de grupo fallido y no logran arrancar ni una sonrisa. El público termina con cierta mofa. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,11

COMPARSA JUAN SIN MIEDO

La herencia majara está en esta comparsa de El Puerto. "A Cádiz se le van los miedos en carnavales", cantan en la presentación. Buen juego de voces. Primer pasodoble a la herencia del pregonero, Pedro el de los Majaras, con la intensidad del homenajeado. Ellos se sienten comprometidos con ese legado dejado por un grande de El Puerto. La afinación falla en algunos momentos del pasodoble. La segunda letra es una historia triste a las puertas de una iglesia, un recuerdo a la gente que muere en la calle. La interpretación resulta aún más fallida. Cuplés sin gran efecto. Salvable, el primero dedicado a la muerte del dueño de Playboy. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,57

CHIRIGOTA CAMPEONES POR COJONES

La chirigota de Sevilla lleva un tipo singular, de hombres que están dispuestos a explotar. A explotar por el humor, por la alegría, por la diversión del carnaval. Su bomba tiene un cronómetro que va hacia atrás. El grupo funciona bien en los pasodobles, con su parte de risa, y con su parte de crítica. Especialmente destacada la segunda letra sobre los límites del humor en el carnaval. Cuplés a la camiseta de España, bien construido, con remate a Albert Rivera. Segundo, sobre la obsesión con los móviles, menos eficaz, con final al Dioni. Buenos golpes en el popurrí PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,96

CHIRIGOTA LO MÍO ES MÍO....

Tras la gran emoción de la noche, este grupo gaditano tiene la dificultad de retomar el ánimo ante muchos vacíos en el Falla. El tipo de envidioso se presenta de manera algo grotesca y sin demasiada gracia. Incide en la misma idea en los pasodobles. El primero, de un trabajador que mira con envidia a un principiante. El segundo, sobre los reconocimientos a los carnavaleros, que se deben dar en vida, con menciones a Spacchini. Letra algo apurada. Aires de Yesterday en la música. Bajonazo en los cuplés, que no generan ninguna envidia en sus rivales. El remate del segundo cuplé golpea las sensibilidades. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,01