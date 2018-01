José López pide a Castejón que nombre un nuevo gerente para la Sociedad Casco Antiguo

Este miércoles se ha reunido el Consejo de Administración Casco Antiguo para tratar diversos asuntos de trámite, así como la designación de un apoderado y la delegación de facultades. Una sociedad que parece que puede tener los días contados.

El aún presidente de Casco Antiguo, José López, que lleva más de seis meses fuera de la alcaldía, destaca la importancia de que la sociedad siga cumpliendo con sus obligaciones, aunque desde el gobierno pretendan liquidarla, por lo que es necesario que se nombre un nuevo gerente tras la dimisión de Antonio García, recordemos, en directo y en exclusiva en 'Hoy por hoy Cartagena'.

La sociedad tiene unos siete trabajadores, que no podrán cobrar la nómina del mes de enero hasta que no se nombre un nuevo gerente en la sociedad, que debe ser elegido por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y no por el presidente.

Desde MC Cartagena opinan que la sociedad "sigue siendo viable" pero que no iban "a estar luchando contra lo intereses partidarios" del PP, que generó la deduda de la sociedad, y del PSOE, "por intentar ensuciar la labor de MC", ya que el gerente anterior, Antonio García, que redujo la deuda de la sociedad en 7 millones de euros en dos años, es afín a MC.