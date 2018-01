Igualdad licita la reforma de la residencia para personas mayores dependientes Virgen de Lledó

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sacado a licitación las obras de reforma integral de la residencia para personas mayores dependientes Virgen de Lledó de Castellón. El anuncio ha salido publicado en el DOGV por un presupuesto de 2,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses.

Se contempla como fecha límite de presentación de ofertas en el registro general de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas durante los 13 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el DOGV. Los interesados deben presentar la documentación en tres sobres separados, documentación administrativa, técnica y proposición económica. Con las obras que licita ahora la Conselleria se va a proceder a la mejora, modernización, adaptación, adecuación y ampliación del edificio para que se cumpla la normativa existente. En 2016 ya se realizaron obras de rehabilitación en este centro para ajustarse a la normativa en materia de seguridad por incendios y para la adecuación de algunas instalaciones de la residencia.

A petición de los trabajadores, de los residentes y de sus familiares, se ha considerado la realización de las obras sin que se produzca el traslado de las personas que residen en el centro. En el momento de iniciarse las obras se estima que habrán en torno a 20 usuarios, ya que aunque el centro tiene capacidad para 43, desde hace uno año se paralizaron los ingresos para que las obras se puedan ejecutar. El plan de obra contempla que las distintas actuaciones se hagan por fases y con una continua coordinación con la dirección facultativa y dirección del centro, de manera que no se iniciará la siguiente fase hasta que no se termine la anterior para que no afecte la cotidianidad de los usuarios, o lo haga de la menor manera posible.