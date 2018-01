Liam Gallagher y Travis Scott se suman a los cabezas de cartel del FIB 2018

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha confirmado hoy dos cabezas de cartel para su próxima edición: Liam Gallagher y Travis Scott. Dos artistas que se suman a un cartel en el que ya están los nombres de The Killers, Two Door Cinema Club, The Vaccines o Bastille.

El FIB 2018 se celebrará del 19 al 22 de julio. Liam Gallagher vuelve al FIB después de presentar su debut en solitario el año pasado en el mismo festival. Un icono del rock’n’roll británico que presentará su disco ‘As you were’, pero también recordará clásicos de Oasis.

El artista de hip-hop Travis Scott encabezará la primera noche del festival con discos que son número 1 en las listas y con un billón de escuchas. Su próximo y tercer álbum, "Astroworld", es uno de los discos más esperados del año, y su poderosa producción, su hermética forma de rapear y su estratosférica combinación vocal garantizan un directo que no hay que perderse.