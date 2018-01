Valencia y Real Madrid sienten el aliento del Villarreal

El centrocampista del Villarreal Pablo Fornals considera que en este momento de la competición las plazas de Liga de Campeones no son un objetivo imposible.



El futbolista castellonense agregó que el equipo va a tratar de seguir en la misma línea de las últimas jornadas y de mejorar lo hecho en la primera parte del campeonato.



También aludió a la trayectoria de alguno de los equipos que le preceden como el Valencia que, bajo su punto de vista, aunque ahora tenga dudas, empezó muy fuerte, por lo que no va a resultar fácil alcanzarle y menos pasarle.



"La idea que tenemos es la de no fijarnos en el resto, sino en sumar cada partido", agregó Fornals, quien admitió que es posible que hayan estado "un punto por debajo de lo que puede dar este equipo", aunque matizó que no es fácil alcanzar el nivel logrado.



"Sumar cuarenta puntos en la segunda vuelta es complicado porque va a ser más dura que la primera ya que todos se juegan algo y cada partido es una final porque nadie puede dejar pasar oportunidades", dijo.



"Es bueno que los equipos de arriba vean que estamos cerca, que estamos ahí y que sientan que el Villarreal lo va a dar todo a partir de la humildad u el trabajo", continuó.



Para Fornals son clave los partidos de casa y, por ello, afirmó que el objetivo es mejorar sus registros como locales para lo que deben ganar esta semana a la Real Sociedad.



"Ello llegan mal y alejados de las posiciones de arriba, pero en la primera vuelta nos pintaron la cara, por lo que queremos demostrar que podemos mejorar lo que hicimos en aquel partido", indicó.



Finalmente señaló que se encuentra muy bien, pero explicó que espera que el buen momento de Pablo fornals esté todavía por llegar.

