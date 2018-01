Nos enseña el Maestro Galtung, a quienes tendremos en Córdoba el próximo uno de marzo, que la violencia estructural, la que consiste en privar o limitar a los seres humanos de alimento, educación, vivienda, comunicación y salud es la peor de las violencias porque no se ve, pero impitde construir la paz positiva y actúa como un corrosivo silencioso de las relaciones sociales. La brecha social, es decir la fractura que hay entre quiénes tienen cubiertas y sobrecubiertas esas necesidades básicas y quienes no las tienen es cada vez mayor. La desigualdad constituye ya la gran lacra del siglo XXI y no hace sino aumentar.

La crisis económica puede estar pasando, pero sus consecuencias posteriores han generado un sistema de relaciones socioeconómicas en el que los más ricos crecen en riqueza y los más pobres no dejan de aumentar a costa de eliminar las capas medias de la sociedad, que son las que han generado siempre un bienestar ciudadano más compartido.

El problema no es solo de quienes menos tienen cada día, el problema a medio y largo plazo, de continuar esta tendencia, será de todos. La riqueza no puede atrincherarse en cotos cerrados siempre y en todo lugar. Si una mayoría creciente de seres humanos se ve sometida a violencia estructural, la reacción que ello provocará es una destrucción de las estructuras sociales de convivencia democrática, pues quien nada tiene nada puede perder ya. Necesitamos con urgencia que la economía global, cuyo mejor espcaparate de tendencias es el Foro de Davos, entienda que hacer cada día más ricos a los poderosos en un mundo cada día menos sostenible y más lleno de desigualdad social, solo conducirá a mayor inseguridad y violencia para todos.

Los conflictos por las desigualdades sociales se ven incrementadas por el cambio climático, que fuerza y forzará a migraciones masivas. No hay muros para detener esta realidad, no hay líderes para reestructurar una economía de crecimiento que nos conduce al abismo. Mientras tanto el nacionalismo, el supremacismo y el egoísmo social siguen creciendo a nuestro alrededor.