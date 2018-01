Cuatro polígonos industriales más con velocidad ultrarrápida de Internet

Este año la conexión a Internet de velocidad ultrarrápida llegará a cuatro polígonos de la provincia de A Coruña, el de Curtis-Teixeiro, O Acevedo de Cerceda, Cruz das Cabezas de As Pontes y el parque empresarial de As Somozas. Se suman a los 22 que ya disponen de este servicio. La Xunta y el operador R hoy han presentado el Plan de Banda Larga. Del rural quedan veintiséis núcleos que no tienen cobertura de Internet.

La cobertura inalámbrica en la provincia se sitúa actualmente en el 97%, según datos oficiales. Europa exige que en dos años toda la población de España tenga cobertura de 30 megas. La Xunta pide al Estado que tenga en cuenta la dispersión de Galicia en el rural.

La Xunta ha sacado una línea de ayudas para empresas que no están radicadas en polígonos y apuestan por el rural.