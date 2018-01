Sale a la luz un vídeo subido de tono en el que participa un cargo del PP de Elda

Iván Obrador, Vicesecretario General del PP de Elda se ha visto sorprendido por un vídeo de alto contenido sexual grabado en 2013. En aquél momento, Obrador, periodista de formación y político de vocación, trabajaba para el ex alcalde popular de Petrer, Pascual Díaz en tareas de comunicación.

Un hecho que ha salido a la luz cinco años después y que, según el propio aludido en declaraciones esta mañana a Vinalopó Hoy por Hoy, parece ser una vendetta política de alguna persona que está intentando dañar su imagen.

Obrador se ha mostrado tranquilo porque considera que se ha "magnificado" este hecho y afirma que “ni he matado, ni he robado a nadie”. El Vicesecretario ha subrayado que no tenía conocimiento del uso de este vídeo porque se grabó como un “piloto” de la productora, no habiendo firmado ningún contrato ni dado autorización para que se hiciera público.

Ya ha conseguido, mediante su abogado, la suspensión cautelar del vídeo y ahora acudirá a la Comisaría Nacional de Elda-Petrer para denunciar el montaje de la proyección y la difamación y el daño con fines políticos que esta noticia ha tenido sobre su persona.

Afirma haber recibido el cariño, primero de su familia y además de algunos compañeros de partido como la propia Senadora y Presidenta del PP de Elda, Adela Pedrosa. Eso sí, oficialmente el partido ni a nivel local ni provincial se ha pronunciado.