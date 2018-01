El Ayuntamiento de Jaén ha podado los árboles de la plaza de los Rosales de la capital jienense. Esta medida no sorprendería si no fuera porque el pasado 11 de enero, el concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, indicó que "la poda no era la solución ya que estos árboles tienen un ciclo de poda cada tres años". De hecho, afirmó que no era la solución correcta.

La asociación de vecinos del barrio informó a través de su perfil en Facebook de la poda de estos árboles indicando, además, que el equipo de gobierno les adelantó que en los próximos días se limpiará el techo de la sede del colectivo vecinal. La sede es un edificio, de dudoso gusto, que se construyó durante el mandato de la socialista Carmen Peñalver.

Encuentros con políticos

La situación que vivían los vecinos del Barrio de San Juan, sobre todo los más cercanos a la plaza de los Rosales, se volvió insostenible cuando grandes bandadas de pájaros se instalaron en los árboles de este punto generando numerosas molestias debido al ruido y a los excrementos que dejaban. Los dirigentes vecinales pidieron soluciones y, desde entonces, se han reunido con los concejales de PSOE, PP y Jaén en Común.

Después de visitar varias calles de este barrio del casco antiguo con ediles del equipo de gobierno, también han visitado esta zona de la ciudad los representantes socialistas María Isabel Lorite y Mercedes Gámez así como los tres concejales de la formación afín a Podemos en el consistorio, Manuel Montejo, Sara Martínez y María Dolores Nieto.