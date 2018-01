Narváez jugará en el Arcos cuando obtenga la carta de libertad

David Narváez jugará en el Arcos CF una vez que reciba la carta de libertad del Xerez CD, algo que está previsto ocurra en las próximas horas. El jugador ya ha llegado a un acuerdo con el club azulino para marchase y con su salida ya serían tres los futbolistas que hacen las maletas esta temporada. Antes dijeron adiós David Polaco y Dani Hedrera, el primero fichó por un equipo de Asturias y el segundo por la Unión Deportiva Los Barrios.

Narváez, que ha perdonado parte de la deuda, lamenta tener que marcharse de la entidad porque “se encuentra en un mal momento y mi intención era la de colgar las botas en mi equipo, algo que aún no descarto. Voy a ser padre y necesito el dinero, sólo me marcho por eso. Insisto, me marcho con mucha pena porque no entraba en mis planes tener que tomar esta decisión”.