La Hullera se apoya en la administración para intentar que Gas Natural les compre carbón

Apoyada por las administraciones, la administración concursal de la Hullera Vasco Leonesa agota todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo con Gas Natural que les permita vender carbón a su principal cliente, la central térmica de La Robla.

El alcalde de Pola de Gordón confía en que el frente común que se ha creado sea capaz de convencer a Gas Natural de seguir surtiéndose del mineral de la Vasco. De hecho, Paco Castañón ve peligrar la viabilidad de la térmica roblana si su propietaria se niega a comprar el carbón a la minera leonesa. Recuerda que, a día de hoy, el mineral de la Vasco se mueve en unos precios similares al extranjero, por eso no entiende "la cerrazón" de la eléctrica a la hora de negociar.

El caso es que la administración concursal de la Hullera ha conseguido cerrar contratos con otras compañías pero estos "no alcanzan" si Gas Natural no se suma a los acuerdos. De hecho, la plantilla está ahora mismo en un nuevo ERE y se han paralizado también los pagos al ayuntamiento de La Pola de Gordón, con el cual le une una abultada deuda en forma de impuestos no abonados. El alcalde habla de "filigranas económicas" a las que se ve forzado el consistorio para que, a final de mes, se puedan pagar las nóminas. Castañón recuerda que su ayuntamiento, a día de hoy, "permanece ahogado".