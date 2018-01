El subdelegado del gobierno en la provincia de Lugo, Ramón Carballo, ha confirmado que la Guardia Civil visiona las cámaras de Caixa Rural en Begonte y otras de la zona para identificar al atracador que ayer asaltaba esta oficina, con la directora y una clienta en el momento del atraco.

Carballo ha certificado que hay “varias pistas”, y que también “se están comprobando las matrículas que se movieron en aquel momento entrando y saliendo de Begonte, para ver si a través de alguna matrícula se puede obtener alguna pista”.

Y es que el atracador, con careta y una pistola que no sabe sí era de fogueo, “prácticamente no dejó huellas”. “Se hizo un visionado de las cámaras de la entidad, podría ser una persona joven. También se están visionando las cámaras de fuera”, constató.

Además ha precisado que se están comprobando “los últimos atracos en Galicia para ver si es el mismo modus operandi”. “En la provincia de Lugo llevamos seis atracos en los últimos años, todos fueron esclarecidos y los autores están en prisión”, ha celebrado.

En cuanto al atraco en Begonte, Carballo puntualiza que el autor, “según los testigos vestía pantalón blanco, sudadera azul y gorra también azul”. Destaca que “no” se produjeron daños “ni personales, ni materiales”. “No empleó la violencia, intimidó a la trabajadora y a la clienta, tomando la precaución de no tocar nada. Obligó a la directora a que metiera el dinero en la mochila. Él tuvo la precaución de no dejar huellas”, ha significado.

Tras el robo, con un botín de 25.600 euros, después de la dos de la tarde, la Guardia Civil a día de hoy “aún desconoce si alguien le esperaba en un vehículo o lo tenía él”. Además, el subdelegado destaca que cuando entró, el “hecho de que la clienta estuviera sacando dinero” facilitó el acceso a la caja fuerte dado que “estaba abierta” para satisfacer la demanda de la usuaria.

Inquietud entre los vecinos

Por su parte, el alcalde de Begonte, José Ulla, ha confesado que hay “cierta inquietud y temor” entre los vecinos, aunque se congratula de que “afortunadamente no se produjo ningún tipo de daño personal”. “No deja de haber cierta preocupación cuando no hace mucho tiempo también se producía un atraco en la oficina de Abanca”, ha recordado. Ambos hechos no tienen nada que ver, ni están vinculados, dado que el atracador de Abanca fue detenido y reconocía los hechos.

Ulla ha confirmado que la sucursal de Caixa Rural volvió a abrir este miércoles “con normalidad”. “El susto no hay quien se lo saque (a las dos mujeres que se encontraban en la entidad, la directora y una vecina). La vida sigue y afortunadamente no pasó más que el robo”, concluye el alcalde de Begonte.