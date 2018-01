Javier Bonilla: "la presión la tienen los equipos que nos persiguen"

Javier Bonilla, jugador del Real Mallorca no había vivido nunca un Real Mallorca - Atlético Baleares. El jugador admite que "no me imaginaba este ambiente. En el partido de ida, el campo era más chiquitín, pero en Son Moix se notó mucho más".

Con la victoria 3-2 del Mallorca ante el Atlético Baleares se rompía una racha de seis encuentros sin ganar "no hay miedo, pese a que nos recortaron la distancia, la presión la tienen los que van detrás. El segundo, el Villarreal B tiene un equipazo"

Los rojillos visitarán este fin de semana el campo del Atlético Saguntino que es quinto clasificado "nos pondrán las cosas difíciles porque los equipos dan un plus cuando se enfrentan a nosotros"

El líder se ha reforzado con cuatro fichajes y puede llegar un quinto, además, también se espera dar de baja a futbolistas de la actual plantilla. Para Bonilla "el mercado de invierno no te asegura que firmar te vaya mejor, pero todos los refuerzos se han adaptado a la perfección"

No me alegraría de no estar jugando, pero todos sabemos que solo pueden jugar once, si están nerviosos no se nota, aunque entiendo que quieran aclarar su futuro cuanto antes", dice el jugador soriano.