"Hay hogares que no me aseguran para no pagar 42 euros al mes"

En los últimos años hemos visto cómo las camareras de piso, el colectivo de limpiadoras de los hoteles, han unido fuerzas y se han agrupado bajo el movimiento de "Las kelys", una entidad que les ha dado visibilidad y notoriedad para denunciar ante los políticos y la sociedad en general la sobrecarga de trabajo que sufren. Sus principales reivindicaciones son una jubilación anticipada, el fin de la externalización y del acoso laboral.

Hemos recogido dos testimonios. Uno de ellos es el de Claudia. Es de origen argentino y hace 11 años que dejó su país natal para buscar un futuro mejor. Vino a Mallorca, sin papeles, y desde entonces trabaja como empleada de hogar. Trabaja en varios hogares; en algunos está asegurada (cuesta 42 euros mensuales) y en otros no. Hace algunos años se rompió un brazo trabajando en un domicilio. No estaba asegurada y los dueños desaparecieron del mapa al enterarse del accidente laboral.

Pone como ejemplo la situación de una compañera suya que "está interna en una casa y a cambio de tener techo y comida no cobra un solo euro". Tiene un día libre que dedica a limpiar otras casa para tener dinero. Pide un "cambio de legislación que garantice mejores condiciones laborales del colectivo" y que se consigan los mismos avances y repercusión que han tenido, por ejemplo, las camareras de piso.

Jadi es de origen marroquí, llegó a Mallorca junto a su marido hace 26 años. Tiene 2 hijos. Es licenciada en Historia y Geografía. Intentó, durante años encontrar un empleo relacionado con sus estudios, después cuando empezó a dominar el idioma visitó hospitales y centros de salud en busca de un empleo de mediadora cultural para favorecer a marroquíes con dificultades para expresarse en español. La respuesta siempre es negativa. Explica que "cuando la entrevista es telefónica me admiten pero cuando nos vemos cara a cara y descubren que soy marroquí no me vuelven a llamar". A partir de ahí me di cuenta de que "mi única salida laboral era ser empleada de hogar". Hace nueve años empezó a trabajar como empleada de hogar y os primeros meses, cuenta, "sólo me contrataban en negro". Después decidió no aceptar más esas condiciones, solo trabaja estando asegurada, lo que provoca sueldos que oscilan al mes entre los 125 y 300 euros. "Cuando te aseguran te bajan el precio de la hora trabajada a cuatro o cinco euros".

Para acabar con la precariedad que padece este colectivo coincide con Claudia en que "es necesario visibilizar su situación y asociarse para ganar fuerza como colectivo".