Hoy es San Francisco de Sales, doblemente santo por tener que cargar con el dudoso honor de ser patrono de los periodistas, ese oficio en el que nos pagan por preguntar. Y sobre todo, por preguntarnos a nosotros mismos, paso previo obligatorio antes de trasladar nuestras dudas a otro ser humano.

No se me ocurre mejor forma de honrar al abnegado patrono que haciéndome una pregunta en voz alta: ¿Por qué es noticia en toda España la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en 2007, según ha reconocido ante el juez su ex dirigente Ricardo Costa, mientras pasa desapercibida la financiación ilegal del PP de Baleares en el mismo año, acreditada por dos sentencias judiciales que han llevado al Govern a reclamar al PP la devolución de la subvención electoral?

Yo no tengo la respuesta. Quizá la tenga San Francisco de Sales.