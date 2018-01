La #Tuithistoria de Javier Ruiz

Tuithistoria moto alquilada

Se miran. Se ríen. Se cachondean. Se dan codazos. Son tres chiquillos de sesenta años. "Manolo, que te vas a pegar un trompazo, lleva cuidao", le dice uno.

Manolo mientras tanto se sube con dificultades a una moto amarilla. Sí. De esas que han puesto en Murcia y que se pueden "alquilar con el móvil", les explica a sus compadres.

Están en la confluencia de dos calles. Han llegado allí siguiendo el gps del móvil de Manolo, que parece que es el más aventurero. Los otros se ríen de la tecnología hasta que la ves funcionar. "llegas, coges una moto que no es tuya dandole a un botón del móvil... y ya está". Joder Manolo, dice uno, el futuro ya está aquí.

Me paro a escucharles y, para que nadie me diga que me invento estas tuithistorias, les echo una foto para subirla a twitter. Cuando nacieron, allá por mediados del lejano siglo veinte, el coche más famoso era el seiscientos y el simca mil.

Cómo han cambiado las cosas, Manolo. Le gritan los incrédulos amigos mientras el moderno del grupo se marcha con su moto alquilada con el móvil.

Javier Ruiz