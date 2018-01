No hay vacunas de la hepatitis A para los viajeros

Según la OMS, "a fecha de junio de 2016, la vacuna contra la hepatitis A se utiliza en la vacunación sistemática en 16 países" Sobre todo para consumidores de drogas, viajeros a países en los que el virus es endémico, hombres que tienen relaciones homosexuales y personas con hepatopatía crónica.

Sin embargo, según ha podido comprobar Radio Murcia-Cadena SER, las personas que tienen previsto viajar desde Murcia en los próximos meses a paises de riesgo, y que se han acercado a los servicios de sanidad exterior regionales, se han encontrado que no pueden vacunarse. Cuando han requerido ponerse la vacuna de hepatitis A, les ha sido imposible. Fuentes de la delegación del gobierno en Murcia aseguran que "No hay vacunas de hepatitis A para adulto en ningún centro de vacunación de España por problemas de fabricación del laboratorio. El problema está comunicado al Ministerio y estamos pendientes de que se resuelva, aunque desconocemos fecha".

En el servicio de Sanidad exterior les dicen a los usuariosque "hay desabastecimiento" y que "no hay vacunas". Recuerdan que ya en verano se produjo una situación similar. La versión oficial que les ofrecen es que "acudan a su centro de salud de referencia" pero en el centro tampoco hay vacunas de este tipo. La consejería de Sanidad, preguntada por este asunto, dice que es una competencia del Ministerio. Y hemos podido saber que en la dirección general de Salud Publica de la Consejería de sanidad sí que tienen algunas pero que "las administran unicamente bajo sus criterios a determinados colectivos de riesgo".

La razón, según los médicos con los que ha hablado Radio Murcia es que, "los laboratorios casi no fabrican esta vacuna" por lo que "las pocas unidad que se conservan se usan para otras poblaciones de riesgo, por ejemplo varones homosexuales que puedan tener relaciones de riesgo o para personas con enfermedad hepática". Además sólo se administra una sola dosis.

El verano pasado los centros de vacunación ya tuvieron problemas para atender la demanda de viajeros al extranjero por lo que se calificó como "un problema de producción global". El Ministerio de Sanidad anunció durante el verano la distribución extraordinaria de dosis adicionales de la vacuna para todas las comunidades autónomas. Se compraron más de cien mil dosis -95.773 para adultos y 9.950 de uso pediátrico- que, según se dijo, se repartieron siguiendo "criterios técnicos" entre los servicios de salud de toda España.

Los médicos consultados sobre este asunto señalan que la vacuna de la hepatitis A no es obligatoria para viajar pero la OMS recuerda que "la hepatitis A es una enfermedad hepática que se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Casi todos los pacientes con hepatitis A se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de casos pueden morir de hepatitis fulminante". No hay ningún tratamiento específico para la hepatitis A. Los síntomas pueden remitir lentamente, a lo largo de varias semanas o meses.