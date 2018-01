Palencia aprovecha los regalos de Araberri para volver a ganar

Cuarto final de infarto seguido y por fin victoria de Palencia, aunque es cierto que casi debido más a dos regalos del rival que a méritos propios. Una técnica por hacer callar al público y dos tiros libres errados para ganar el partido seguidos de una falta que dio a Urko la opción de ganar posibilitaron el triunfo de los locales.

Ruffin anotó los cuatro primeros puntos bajo el aro y con un mate anotó seis de los ocho primeros de Palencia. Buena defensa local que obligaba a los vitorianos a jugar tiros lejanos sin ninguna presencia de sus pivots en ataque en los primeros minutos hasta que Araujo en el minuto 5 anotó para el 12-8 favorable a los castellanos. Poco más tarde un 2+1 en contragolpe sirvió para que Urko le diera la máxima ventaja al equipo local (19-10) Araberri no encontraba el aro rival y los porcentajes de tiro eran horribles. Necesitaban una mejor selección de tiro y, a partir de ahí, crecer en anotación. El segundo triple de Miso amplió la ventaja hasta el 22-11 pero ahí llegó la reacción visitante, gracias a un parcial de 0-8 que obligó a Prado a pedir tiempo muerto. Dos triples de Dee resultaron claves y Araberri empezó a encontrar con más facilidad el aro contrario. Un partido más Palencia había dejado ir una oportunidad de distanciarse en el marcador aprovechando el mal porcentaje de tiro rival y, al final del primer cuarto, Araberri empató el partido a 24.

El segundo cuarto discurrió en los mismos términos de igualdad. En el minuto 14 Araberri dominaba 32-33. La clave de la reacción de Araberri estuvo en el acierto delante pero también en la mejora de la intensidad defensiva con respecto a los siete primeros minutos de partido. Al descanso la ventaja era de solo un punto para Araberri (45-46) Wintering, que empezó flojo, ya estaba en 8 puntos y Dee, con 9, era el máximo anotador en los visitantes. En los locales Ruffin, en su mejor primera parte de toda la temporada, sumaba 10.

Tras el descanso se repitió lo que vimos en el arranque del primer cuarto pero al revés: Araberri entró mejor y se fue seis arriba, hasta el 47 a 53. Pero un triple de Pressley y una canasta posterior pusieron de nuevo el empate en el marcador (53-53) a falta de menos de cinco minutos para el final del tercer cuarto. La defensa palentina, habitualmente irregular, apenas sí fue buena los primeros minutos de partido. A partir de ahí permitieron tiros fáciles del rival que fue creciendo a medida que el encuentro avanzaba. Algo que, un partido más, desesperó a Joaquín Prado en el banquillo. Sólo Miso y Ruffin, con su acierto en ataque, impedían que Araberri se disparara en el marcador. Un triple de Mitrovic desde la esquina puso a los suyos 62-66 al entrar en el último minuto de un tercer cuarto que acabaría 66-68 tras un mate de Pechacek.

Todo hacía indicar que Palencia, por cuarto partido consecutivo, llegaría a un final totalmente igualado. Y Palencia había perdido los tres.

A falta de siete para el final el marcador era de empate a 74. Ambos equipos repartían aciertos y errores y nadie era capaz de encadenar tres acciones acertadas en ataque. Aunque tardó Prado volvió a poner en cancha al mejor hoy de Palencia, Andrés Miso, que nada más salir sirvió su sexta asistencia para Ruffin que puso el 78-80 en el tanteador. Quedaban sólo seis minutos para el final. A tres y medio una bandeja de Cvetinovic elevó el empate a 82. Y dentro de los últimos un triple de Dee, letal hoy desde la línea de tres, puso 86-90 a Araberri, a falta de sólo 1´47´´para el final. Prado pidió tiempo. Y una nueva de Dee hizo que los suyos entraran 88-92 en el último minuto. Justo ahí llegó la polémica. Edwards anotó dos tiros libres pero su gesto de hacer callar al público de manera reiterada le valió una técnica que era además su quinta falta. Grimau anotó el tiro libre y una acción posterior le llevó de nuevo a la misma línea para poner el 93-94 a 33 segundos para el final. Araujo anotó tras asistencia de Dee y a falta de 17 segundos Araberri ganaba por 3, 93-96. Antonio Pérez y los suyos lamentarían la siguiente acción porque Araújo cometió falta en la penetración de Grimau dándole la opción de empatar el partido a 96. Quedaban sólo 10 segundos y la bola era para los vitorianos. Ruffin hizo falta sobre Wintering y, quedando cinco segundos, el americano falló los dos y en el rebote Araberri hizo falta dándole dos tiros libres para la victoria a Palencia. Urko Otegui aprovechó el regalo para anotar el primer tiro libre y tirar a fallar para no dar opción a que Araberri sacara desde cancha palentina. Pero no tocó siquiera aro y eso posibilitó el tiempo de Araberri y que tuvieran una última opción los de Antonio Pérez. Pero el triple de Dee no entró y Araberri regaló en Palencia un triunfo que tuvo en la mano.