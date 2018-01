Rulli: "Echar a Eusebio sería la decisión más simple"

Gero Rulli no deja indiferente a nadie cuando habla. Esta vez menos. Porque el portero de la Real hizo un extenso repaso a todo lo que rodea al club txuri-urdin, mojándose en todas las respuestas y haciéndo una dura autocrítica a la actual situación.

-Frustrado. "Es muy frustrante cuando uno entrena y trabaja, pero ve que los resultados no se dan. Porque ponemos todo de nosotros y no salen las cosas como queremos. Lo más fácil sería cerrar todo cómo esta y marcharnos a nuestra casa. Pero somos un grupo valiente, que le pone el pecho a la situación. Sabemos que no estamos bien, ero trabajamos para darle la vuelta"

-Críticas y pitos de la grada por su momento de forma. "Es entendible, estoy triste por la realidad, pero muy tranquilo conmigo porque se que estoy poniendo todo el empeño, incluso, para sacar esta situación adelante. Se que no lo estoy haciendo como quiero y eso es lo que más me molesta, lo más fácil sería irme a mi casa y que esta situación cambie sin que yo esté, pero quiero trabajar más para esta situación cambie conmigo en el equipo".

-Dudas del estilo. "Esa gente que duda disfruto el año pasado con este estilo y creo que cambiar ahora sería dar un paso atrás. Hay que trabajar en los errores y potenciar las virtudes. El camino correcto es en el que estamos, aunque sea difícil de entenderlo cuando las cosas no funcionan".

-Irregulares. “Es una dinámica de la que es muy difícil de salir. Hacemos 60 minutos de buen fútbol, pero por una razón o por otra nos quedamos en eso y no logramos darle continuidad a lo que hacemos. Hay nerviosismo en la gente y en nosotros también, porque no conseguimos lo que queremos".

-Qué hay que cambiar del estilo. “Creo que comparando con el año pasado, tenemos que mejorar la efectividad, tanto en área contraria como en la nuestra, porque no sufríamos tanto en la contra del rival, ahora penalizamos mucho los errores nuestros, no logramos la sensación de pensar en qué bien me siento en la cancha y eso hace que dudemos".

-Destitución de Eusebio. “Sería la decisión más simple. Van mal cosas y cambiamos el entrenador. La Real siempre se caracterizó por ser un club que mira de frente al problema, la confianza en el mister y en nosotros es muy importante ahora. Y sería como posponer a futuras crisis. Tenemos un problema, lo sabemos y qué mejor que nosotros, que nos conocemos bien todos, para afrontarlo juntos y sacarlo adelante".

-Posible fichaje de Lunin (portero ucraniano). “Me entere y me dijo Loren lo que tenían pensado, y le respondía que siempre dije que sea un portero o un jugador, será bien recibido. Están en todo su derecho buscar un jugador".

-Salir en verano. “Tengo contrato en la Real hasta 2022 y no quiero pensar más allá de sacar adelante este momento y en verano ya se verá lo que pasa. Pensar en el futuro es de necios teniendo esta situación que levantar".

-Ganar por encima de jugar bien. “En el fútbol mandan los resultados y nosotros sabemos que tendremos un resultado positivo si jugamos mejor que el rival y eso se consigue con nuestro estilo generando las suficientes ocasiones de gol. Ahora lo más importante es ganar, pero siendo fieles a nosotros y no dejarnos llevar por la duda del exterior. Tenemos que confiar en nosotros".

-Villarreal es una final. "Sí es una final, porque nosotros queremos scar esto adelante. Llevamos muchos golpes recibidos y ganar en una cancha como la del Villarreal sería lo mejor que nos pude pasar. Es el rival que mejor nos puede tocar ahora. Es una final para nosotros, más que una final para todos, para sentirnos que somos muy buenos jugadores".