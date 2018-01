UPA-COAG espera ganar la consulta para la representatividad agraria en la región

La coalición UPA-COAG aspira a ganar la consulta para la representatividad de las organizaciones agrarias en la región que se va a celebrar el día once de febrero.

Los responsables de esta organización, durante la presentación de la campaña electoral, han puesto en duda el modo en el que se está desarrollando este proceso que a día de hoy no cuenta con un censo de votantes cerrado además de criticar la manera en la que se está llevando a cabo el voto anticipado.

Aurelio Pérez coordinador regional de COAG cree que agricultores y ganaderos tienen que elegir esta organización agraria ya que afirma “somos una organización que defiende el modelo social agrario que está basado en agricultores y ganadores a título principal como gestores del territorio y dinamizadores de la economía y de los aspectos sociales del mundo rural”.

UPA-COAG basa su campaña en el trabajo realizado durante los últimos cinco años. En la actualidad la organización está solicitando al Ministerio una moratoria a la hora de poner en marcha el decreto sobre la aplicación de purines y la presentación de escritos para exigir un trato más justo por parte de Hacienda “pedimos la condonación del impuesto del IVA o en su caso la bonificación del 95 % del impuesto de bienes inmuebles (IBI), consideramos que nuestras explotaciones no pueden repercutir ese coste en el producto final” como señalaba Pedro Matarranz coordinador de la coalición en Segovia.

La coalición quiere hacer valer su talante dialogante y negociador respecto a los problemas que acucian al campo. Siguen demandando ayudas directas por la sequía y defienden la construcción de nuevas infraestructuras hídricas. Además de intentar lograr un reparto más justo de las Ayudas de la PAC.

Afirman que continuarán solicitando a la Junta que se haga cargo de los daños causados por los lobos al sur del Duero como ya consiguieron en el norte de la comunidad y sobre todo conseguir una política de precios más justos como defienden en su observatorio semanal “denunciando la diferencia de precios algo que debía de hacer la Junta y no lo hace, sin embargo otras opciones agrarias no defienden esto mismo. Están sentados en los consejos de administración y en el Consejo de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) con la patronal, con las mismas industrias que están manipulando esos precios como el presidente de ASAJA nacional Pedro Barato, por lo tanto no todo vale en la campaña” como apunta Aurelio González coordinador regional de UPA.

En Segovia UPA –COAG espera mejorar los resultados de hace cinco años alcanzando el 20% de los votos de agricultores y ganaderos.