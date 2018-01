Juan Antonio García, Premio Ciudad de Villacarrillo 2018

Juan Antonio García será reconocido con el premio Ciudad de Villacarrillo 2018 tras la decisión de las asociaciones que acudieron a la convocatoria municipal, un total de 42 del total de inscritas en el registro municipal de asociaciones, donde figuran más de 80 inscritas en todo el municipio.

SUPERACIÓN / Juan Antonio García y Rafa Ortega, abrazándose tras lograr entrar a meta completando el máximo recorrido de la "Primavera Run" de Villacarrillo que se organiza a beneficio de la asociación Afal cada año. / .

El consejo de participación ciudadana realizó las votaciones según marca el reglamento, decidiéndose entre las candidaturas que presentaban a José Antonio López, Diego Marín y Esperanza Pérez, como merecedores del reconocimiento. La concejal del área de participación ciudadana, Rocío Marcos, se muestra contenta por el número de candidaturas y reconoce que todas estas personas son merecedoras de ser premiadas, pero que los estatutos de los premios, obligan a elegir a un solo premiado. Finalmente ganó la propuesta del Grupo de Espeleología de Villacarrillo, que expuso el compromiso social del premiado, además de por su ejemplo de superación personal y deportivo. Es invidente, dirige el centro especial de empleo TAVISUR de Villacarrillo, preside la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y demencias afines y además, ahora compite en carreras populares junto al club Villasrunning, demostrando que las barreras no son tan grandes si se quieren eliminar, un proyecto deportivo que va creciendo en intensidad junto miembros del colectivo, encabezados por Rafael Ortega, para quien se pidió una mención especial a su trabajo con Juan Antonio García y en general a su labor deportiva en Villasrunning, junto a varios compañeros.

A Diego Marín, lo propuso el grupo de teatro Revolú. Se pone en valor su labor en el fomento de las artes escénicas entre los jóvenes de la localidad. Colabora con varios grupos de teatro y actividades benéficas, además de ser miembro activo en Cruz Roja y Cáritas, mediante las asambleas locales.

En cuanto a Esperanza Pérez Izquierdo, se pone en valor una amplia carrera judicial. En la actualidad preside de forma provisional la Audiencia Provincial de Jaén y puesto al que opta de forma definitiva. Fue propuesta por el Partido Popular de Villacarrillo para destacar esa trayectoria profesional. No es la primera vez que un partido político presenta candidatos. Plataforma Ciudadana de Villacarrillo ya realizó en su día propuestas que no salieron adelante. En concreto la de dos mujeres de la localidad que dedican parte de su tiempo al rescate de mascotas abandonadas, buscándoles un hogar. Colaboran con protectoras provinciales, pusieron en marcha una red de acogida junto a mas vecinos e incluso en aquella época lograron poner en marcha una asociación que terminó extinguiéndose al verse desbordados por los numerosos animales abandonados y no contar con apenas recursos para poder acogerlos a todos. Un fin social de convivencia y colaboración medioambiental que no fue reconocido entonces.

El premiado de este 2018 ha contado con una amplia mayoría desde la primera ronda de votaciones. La primera para descartar un candidato, la segunda para decidir entre los finalistas, Juan Antonio García y Diego Marín, terminando con la votación de ratificación, donde 29 votos a favor y 13 en blanco, decidieron el premio.