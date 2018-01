Los partidos en les Corts piden al PP que pida perdón y devuelva lo robado

El terremoto provocado por Costa en la Audiencia Nacional ha tenido réplicas en les Corts. Todos los grupos, a excepción del PP que insiste en que "no valoran estrategias de defensa", han manifestado la necesidad de que los populares pidan perdón y que se establezca una estrategia para devolver lo presuntamente robado.

El PP se limitaba a echar balones fuera con Eva Ortiz afirmando que no le gusta lo que oye pero que hasta que no haya sentencia no pueden hacer ni decir nada. Pero sin más. Y de fondo la propuesta presentada por Compromís, una proposición de tramitación inmediata, porque a quien todos señalan como artífice de lo ocurrido, Francisco Camps, tiene un sueldo público y sigue como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu y debería dejar su puesto. Y de nuevo, unanimidad de todos, salvo de PP que ha querido sustituir el texto de la propuesta de Compromís por otro instando a la modificación inmediata del estatuto de los expresidentes. En todo caso, los letrados de la cámara dirán porque el reglamento no permite enmendar una proposición de tramitación inmediata. A partir de ahí, las reacciones. Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, rompía el fuego: el perfil indigno de Camps debe quedar fuera de cualquier institución.

Antonio Estañ, de Podemos, insistía en no hablar solo de Camps sino de todo el PP. Se sumaba a la iniciativa de Compromís y sumaba algo más: los expresidentes deberían ir al Consejo Económico y Social, no el Consell Jurídic Consultiu. En el primero encajarían más y no tendrían sueldo público.

Compromís está abierto a analizar la propuesta de Podemos y explicaba que su propuesta va más allá del gesto de pedir la dimisión de Camps, cuestión que solo puede decidir el expresidente. Que quieren otro estatuto, sin entrar en detalles y que quieren recuperar el dinero. Y rechazando además de plano la enmienda de sustitución presentada por el PP, se queda corta, ha dicho Fran Ferri.

El PSPV no está de acuerdo con el planteamiento general y Manuel Mata ha dicho que no apoyarán ninguna propuesta que satanice a los expresidentes, por el hecho de serlo. Pero ha ido más allá el PSPV y Ana Barceló centraba el fuego sobre la actual dirección del PP valenciano. No le vale a Barceló el perdón pedido y que digan desde el PP valenciano que han apartado a las manzanas podridas (cosa que duda a la luz de lo dicho hoy por Costa), se ha preguntado por qué no lo denunciaron a la justicia.

Y el PP, contra todos, se enrocaba, lo hacía Eva Ortiz, "no valoramos estrategias de defensa"; "Camps no es nada ya en el PP valenciano y tiene un expediente abierto". "Que no le gusta lo que oye pero que hay que respetar los tiempos judiciales" y que cuando haya sentencia ya se verá. Que el partido socialista tiene una condena en firme por financiación ilegal y que con Gabriel Echávarri como alcalde de Alicante no están para dar lecciones. Todo sin negar la mayor, es decir, la financiación irregular de su partido, Ortiz se ha centrado en esa enmienda presentada a la propuesta de Compromís. Acusa a esa formación, y a todas las demás, de quedarse en la superficie. Por eso ellos han presentado un texto más valiente para atacar una reforma total del estatuto de expresidentes que los socialistas, ha dicho, no aceptan, porque Ximo Puig sabe que es el próximo.