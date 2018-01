El privilegio de ser aforado y no ser juzgado por tribunales ordinarios se mantendrá en Castilla y León. El punto de conflicto es que el PP no está dispuesto a eliminar este blindaje para la Junta, sólo quiere hacerlo para los procuradores, algo que no convence a PSOE y Podemos.

Para Pablo Fernández, de Podemos, “el aforamiento debe eliminarse para todos, también el Ejecutivo, su presidente y consejeros”. Idea con la que coincide el socialista José Francisco Martín, " la corrupción está en la Junta y no en las Cortes”.

Luis Fuentes, de Ciudadanos, lamenta la postura de estas dos formaciones políticas. Desde el PP, Raúl de la Hoz, recuerda que en el momento de la propuesta, en 2015, “sólo se habló de limitar los aforamientos y no de eliminar los aforamientos”. Considera que “llegar al Ejecutivo debe ser un debate a más alto nivel, un debate nacional”.

Lo cierto es que ya hay dos comunidades que ya han empezado a trabajar para eliminar los aforamientos para todos los cargos públicos, sin diferencias. Son Murcia y Madrid. De hecho, en Madrid ha sido a propuesta del PP.

Ser aforado significa en la práctica no ser juzgado por jueces ordinarios sino por el Tribunal Supremo. Algo que no tiene por qué significar un trato mejor, pero que desde luego sí que es una diferencia. Los aforados son los cargos públicos y jueces y magistrados.