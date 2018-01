Abanca tiene un plan para el Fraga

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha anunciado un futuro para el antiguo teatro Fraga. El inmueble lleva años cerrado después de que la crisis se llevara por delante a Caixagalicia, su anterior propietario que proyectaba abrir ahí su centro social en Vigo. Pero las obras se quedaron a la mitad y el heredero del inmueble, Abanca, lleva años buscando una salida que no daba encontrado hasta ahora. De hecho llegó a convocar un concurso de ideas que quedó desierto. Ahora, sin embargo, la entidad financiera afirma tener un proyecto para reabrir el teatro, si bien Escotet no ha querido revelar más datos. Eso sí ha garantizado que la gestión seguirá estando en sus manos y que no tendrá usos similares a los de la sede y el teatro Afundación.

