Sin agua potable en los domicilios desde octubre

En Villalpando, tras tres meses sin agua potable en los grifos de los domicilios a causa de la contaminación por arsénico, la oposición ha solicitado un pleno extraordinario para pedir al ayuntamiento que tome las medidas necesarias para garantizar la potabilidad del agua. Consideran que lo hecho hasta ahora por la alcaldía no está a la altura de las circunstancias, no sólo porque no ha resuelto el problema, sino porque no tienen ninguna información sobre las gestiones que se puedan haber hecho para solventarlo.

Desde octubre, los vecinos deben acudir a dos máquinas expendedoras de agua colocadas en dos calles del pueblo por la Diputación. Y desde entonces, la oposición no sabe nada de las gestiones que pueda estar haciendo el ayuntamiento para solucionar el problema, más allá de la esperanza de que los parámetros vuelvan a ser los aceptables para poder consumir el agua.

Además, oposición y concejales no adscritos piden que el ayuntamiento utilice su personal y material para llevar agua a los más mayores y que se llegue a un acuerdo con todos los establecimientos del pueblo que venden agua, para hacer menos costosa la compra de agua embotellada a los vecinos.

No solo la oposición pide explicación al alcalde sobre cuándo se solucionará el problema de abastecimiento del pueblo. Un grupo de vecinos han convocado una concentración para este sábado. Personas ajenas a la oposición, según afirma la concejala socialista Natalia Redondo, que sin embargo si apoya la convocatoria vecinal.