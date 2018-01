Papunashvili: "Me siento como en casa"

Llegó este verano como una de las principales apuestas de la direccción deportiva, ha ofrecido algunos destellos a lo largo de la primera vuelta, pero no ha conseguido ser uno de los fijos en los esquemas de Natxo González. Giorgi Papunashvili se ha encontrado con la barrera del idioma, algo que mejora día a día con las clases particulares que recibe. El georgiano se encuentra cada día más adaptado: "No tengo ningún problema de adaptación, me siento como en casa tando en el equipo como en la ciudad, noto el cariño de la gente y me ayuda mucho para darlo todo".

En cuanto a lo futbolístico "Papu" tiene claro que: "puedo hacer muchísimo más, esto no es todo lo que la gente ha podido ver. Puedo dar más". Si que he encontrado diferencias con el fútbol georgiano, sobre todo en la preparación física y en el nivel de la liga". Papunashvili está centrado en la marcha del equipo y por eso califica el encuentro ante Córdoba como "un partido muy importante para nostros".

Recupera efectivos

Natxo González ya tiene a sus órdenes a Zapater y a Alberto Benito. El lateral catalán está mejor del golpe en el tobillo, sufrido en Granada, minetras el capitán ha mejorado de sus molestias en la espalda. Ambos estarán a disposición del técnico vitoriano, que pierde por lesión a Guti, Mikel, Buff y Toquero, pero recupera a Borja Iglesias, tras cumplir un partido de sanción.