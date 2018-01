"Lucas no nos pide la luna"

Un italiano que da gusto escucharlo porque siempre habla claro. El lateral Marco Motta se pasó este miércoles por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para analizar la actualidad del equipo rojiblanco y para hablar de Edoardo Soleri, el primer fichaje del Almería en el mercado de invierno y del que tiene buenos informes porque amigos y compañeros de profesión lo han llamado para decirle cómo es el joven delantero que ha firmado para la segunda de la vuelta en el Campeonato Nacional en Segunda.

El defensa del Almería habla muy bien de su compatriota: “Tengo muy buenas referencias de Soleri porque me han llamado muchos amigos míos de Italia para hablarme de Edoardo. Pongo el ejemplo de Gilardino, que fue campeón del mundo, y me dice que Edoardo Soleri tiene un gran futuro en el mundo del fútbol como delantero. Yo recuerdo que cuando estaba en la Roma, Soleri estaba en los juveniles; me gustaría tener ahora la edad de él...” (risas). “Es un jugador que lo tiene todo para hacer carrera en el fútbol”, le comentó Gilardino al lateral derecho del Almería.

Marco Motta está encantado de la vida con el entrenador granadino Lucas Alcaraz: “Es un técnico que no nos pide la luna y, además, siempre nos habla claro, muy claro, y cada jugador sabe lo que tiene que hacer en el campo en cada momento; eso es muy bueno para el futbolista para el partido de cada fin de semana”.

El defensa rojiblanco apuntó, además, sobre Lucas Alcaraz que “es como si tuviera un estilo italiano, recuerdo que comenté el primer día después de firmar él como técnico del Almería. Estamos siempre juntos en el campo y sabemos lo que debemos hacer para ayudar todos”.

También recordó en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneosque este nuevo Almería de Lucas Alcaraz es “muy solidario desde que llegó Lucas aquí; todos vamos a una en el campo y eso es muy bueno y positivo porque estamos todos juntos y vamos a una en todo momento en los partidos”.

Sabe que los partidos en el Estadio de los Juegos son claves, hay que ganarlos como sea, para seguir fuera de la zona de descenso en la clasificación de la Segunda y en ese sentido dijo que “el encuentro que tenemos el próximo domingo en casa con el Numancia es fundamental y debemos sumar los tres puntos, no se puede fallar más aquí”. Se emocionó cuando desveló que iba a ser papá por segunda vez: “Solo puedo darle las gracias a Dios; soy muy feliz en Almería”.