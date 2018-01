Según el Ministerio de Sanidad, un ginecólogo sin título homologado no puede atender a pacientes

Fuentes del Ministerio de Sanidad ha manifestado que un ginecólogo, sin tener homologado el título, no puede atender a pacientes. Según el departamento que encabeza la ministra Dolors Montserrat, para atender a pacientes "hay que ser titulado en una de las 47 especialidades médicas que existen" y no puede ser aceptada como práctica correcta la contratación de especialistas sin título oficial, aunque, llegado el caso, aportasen una solicitud de reconocimiento de su título. En estos casos, no es válida la solicitud, sino la resolución de reconocimiento.

En relación a la modalidad de nombramiento como médico general con categoría laboral, y solo realizando trabajos auxiliares, el Ministerio advierte de que "no existen nombramientos laborales, sino contratos y, si existen en Castilla-La Mancha, porque hayan aprobado esta categoría profesional, tienen que comunicarla. Y no tenemos constancia". Igualmente, aseguran que un médico no realiza labores de apoyo, que corresponde a otros colectivos como enfermeros. En un hospital todos los médicos son especialistas

Además, la comisión provincial de sanidad del Partido Popular ha pedido hoy al gobierno regional que aclare "si se está contratando a médicos sin titulación" en otros hospitales de Ciudad Real. Esta comisión del Partido Popular, compuesta por profesionales sanitarios de la provincia de Ciudad Real, insiste en que estos profesionales no están capacitados para hacer pruebas diagnósticas, pasar consulta sin supervisión o hacer guardias, que es algo que estaría ocurriendo en estos momentos

